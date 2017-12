Asaja denuncia que la politización del agua pone en peligro el regadío

"Es cierto que el creciente aumento de la temperatura y la ausencia de precipitaciones originada por el cambio climático es una realidad, pero no deja de ser menos cierto que si las administraciones autonómica y nacional hubiesen cumplido con sus compromisos de inversión, el impacto de la ausencia de lluvias sobre la población y sobre los sectores económicos sería menor". Por este motivo desde Asaja consideran que ya no hay margen y que hay que abandonar la confrontación política para acordar un calendario de inversiones que evite las restricciones, merme el poder exportador y por tanto la pérdida de empleos.

En la cuenca del Guadalquivir ya se ha limitado el uso del agua, donde Andalucía tiene un 90,22 % de la participación y por tanto en la toma de decisiones peso suficiente para evitar la confrontación política. "Ya lo estamos notando y la situación de alerta decretada (P.E.S.) previa a la declaración de decreto de sequía limita a la mitad los riegos agrícolas para el actual año hidrológico, desde 1 de octubre 2017 hasta 30 septiembre de 2018", aunque hay prevista una revisión de las limitaciones durante este mes de diciembre. "En Almería no se ha hecho esperar esta limitación y aunque la provincia sólo representa el 0,40 de la superficie regable de la cuenca del Guadalquivir, en el noreste almeriense se han dejado de regar más de 14.000 hectáreas, a las que hay que sumar otras 5.000 procedentes del Tajo-Segura", explican desde Asaja en un comunicado.

"Hay que priorizar las inversiones"

"La sociedad pide mayores inversiones hídricas y las administraciones nos garantizan pocas y bastantes restricciones para el regadío" afirma Francisco Vargas, presidente de Asaja Almería. "No podemos pretender mantener al principal sector económico de Andalucía con prórrogas en los pagos a la seguridad social, rebajas fiscales cuando no hay producción por falta de inversiones hídricas, ayudas mínimas que no superan los 3.000 euros...". "Debemos exigir que se cumplan los planes especiales de sequía y que se pongan en marcha todos los recursos hídricos existentes. También en épocas de sequía hay que priorizar las inversiones que garanticen el agua para abastecimiento y para los regadíos, sólo en Almería tenemos dos desaladoras paradas que pueden aportar 35 Hm3 anuales".