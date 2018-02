El Puerto estudia meter el camión en barcos para distribuir hortalizas

El campo almeriense chocará en breve con una nueva necesidad, la de buscar vías paralelas a la distribución de sus hortalizas al resto del mundo. El colapso de las carreteras y la huella de carbono son las causas sobre las que radica esta fórmula necesaria. Y en ello está trabajando la Autoridad Portuaria de Almería, que ha estado presente en Fruit Logistica con su presidenta, Mari Carmen Ortiz y una delegación de consignatarios para reunirse con las empresas almerienses, recoger ideas y ofrecerle la suya propia, que consiste en el método Ro-Ro, introducir el camión en los barcos para que las propias firmas ya repartan en destino.

"Desde la Autoridad Portuaria estamos trabajando con el sector y con los consignatarios del Puerto para ver una posibilidad de vía marítima complementaria con el transporte por carretera, que siempre será el medio de transporte de las hortalizas de Almería", explica la presidenta del Puerto, argumentando que no es fácil, es un trabajo en el que hay que encajar todas las exigencias del sector en cuanto a puntualidad, tiempos, medioambientales o coste, pero que es un reto que tiene la provincia de Almería.

Distribución posible por el Mar Mediterráneo, Reino Unido e incluso el Mar Negro

"Es imprescindible dar un impulso a la logística de las empresa de cara al futuro. Y tal y como están todo los requisitos de sostenibilidad, se ha convertido en una necesidad, y eso lo estamos constatando por parte de todas las empresas, que aunque ven que hay que hacer un trabajo complicado, saben que es un reto que tenemos que abordar, es imprescindible tener una vía complementaria para el transporte de frutas y hortalizas por vía marítima y más aún cuando tenemos un puerto en mitad de la provincia".

"Podríamos conseguir que el transporte no dependiera solo de la carretera, de pasar por Francia y el colapso que ello supone, y ser más competitivos, además de reducir la huella de carbono, y los consumidores y las empresas valoran cada día más esa forma de trabajar", sostiene Ortiz.

Esta no es una iniciativa que parta única y exclusivamente del Puerto, las propuestas llegan del sector almeriense: "Como presidenta, yo soy consciente de que el sector y los consignatarios del Puerto lo han intentado antes y como no es fácil no se ha conseguido. Desde que llego al Puerto el sector me pide que siga trabajando porque las empresas tienen consciencia de que hay que abordar ese reto y también saben que alguien debe asumir las dificultades y las soluciones que ellos demandan".

El trabajo del Puerto en La Messe ha sido satisfactorio: "Ha sido una feria muy interesante para el Puerto porque estamos recogiendo muchas ideas del sector. Ellos cuentan las exigencia que tienen con la distribuidoras, siempre manteniendo la calidad de los productos. Estamos viendo qué puertos podemos abordar. Hablamos del Mediterráneo, del Reino Unido, pero también del Mar Negro".