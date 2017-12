"Nuestra agricultura está ahora mismo muy grave"

Javier Serrano es el presidente de la Comunidad de Regantes y Aguas de Almanzora, una zona de la provincia que está sufriendo especialmente los efectos de la sequía y que ha obligado a muchos productores a reorganizar sus cultivos y reducir la extensión por el déficit.

En una entrevista que recoge el blog de la Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas de Almería (Coexphal), Serrano asegura que actualmente el déficit hídrico en la zona del Almanzora "puede estar en torno a 20 hectómetros cúbicos de agua, debido fundamentalmente a que el trasvase del Negratín está cortado, del Tajo-Segura no tenemos suministro y la desaladora del Bajo Almanzora está inservible, además de la sobreexplotación de los acuíferos". Un panorama desolador, que se traduce en los cultivos en una situación alarmante. "Haciendo un símil con la salud diríamos que estamos en la sala de vigilancia en la cual necesitamos asistencia y cuidado para sobrevivir, pero si estamos mucho tiempo en esta sala tendremos que pasar a la sala de operaciones y si se prolonga iremos al tanatorio. Ahora mismo la agricultura está sufriendo porque no disponen de suficiente agua para plantar lo que hay previsto. Los árboles están sufriendo porque no pueden desarrollar su fruto al 100%. Es una situación grave y si no llueve de forma abundante en poco tiempo los daños en esta Comarca van a ser muy fuertes. Se verá dañada la estructura productiva con pérdidas de trabajo y de clientes", explica el presidente de la comunidad de regantes.

La Comunidad de Regantes de Pulpí tiene 8.200 hectáreas, entre el 60% son hotalizas de hoja ancha, un 30% serían cítricos y de forma minoritaria el resto son invernaderos y otros cultivos. "En una primera fase hicimos una reducción del 25% y en estos momentos vamos a acometer otra reducción. En total estamos hablando de una diminución del 60%. Repartíamos 400 metros cúbicos de agua por hectárea y mes, y ahora vamos a repartir 150. Además de esta reducción hay que sumar la merma que se va a producir en aquellas plantaciones que ya están plantadas y no se van a poder desarrollar".

"Estamos usando toda la tecnología que permite la ciencia hoy para el ahorro de agua: medir la humedad que tiene la planta para programar los riegos, el riego localizado, sistemas hidropónicos, la plastificación del suelo para evitar evaporaciones, entre otros, asegura el presidente de la Comunidad de Regantes y de Aguas de Almanzora, en su análisis sobre una situación límite y que está poniendo en peligro el sector agroalimentario de la zona del Almanzora a la espera de soluciones.