Biorizon y UAL, impulsores del mayor centro de investigación en microalgas

La agricultura almeriense es un referente a nivel internacional. El modelo Almería siempre está en vanguardia, y en estos últimos años, uno de los objetivos ha sido su progreso sostenible. La investigación es fundamental para el sector, y por ello es pionero en muchos de los avances tecnológicos que se están aplicando para la producción de frutas y hortalizas. Uno de sus grandes objetivos en estos momentos y que busca convertirse en un nuevo pilar fundamental, es el desarrollo de las microalgas y sus ilimitadas aplicaciones.

En esta labor tiene mucho que decir la empresa BiorizonBiotech, que participa en el ambicioso proyecto Sabana , seleccionado y respaldado por la UE en el Horizonte 2020, con el fin de obtener sustitutos de los productos químicos que se emplean actualmente en la producción agrícola a través de las microalgas. Para ello se servirá de compuestos naturales y moléculas bioactivas para dar soluciones a un problema del mercado como el de la sostenibilidad.

Para este fin, se construirá un centro de investigación junto a la Universidad de Almería, en el marco de este proyecto, que está llamado a ser el más importante de Europa en este campo. Así, Almería contará con biorreactores (raceways) para la producción de microalgas, medios de tratamiento y obtención de biomasa, laboratorios y dependencias auxiliares. Serán unas instalaciones punteras a nivel mundial que permitirán también la formación en técnicas de cultivo con microalgas y desarrollar nuevas línea de investigación. Evidentemente, el proyecto ha despertado un interés internacional.

Sabana es la gran apuesta europea por la obtención de nuevos recursos sostenibles para la agricultura. En esta apuesta, España tiene un papel protagonista: la Universidad de Almería coordina y dirige los trabajos programados en el Horizonte 2020, que se basa en proyectos demostrativos financiados por la UE, y en los que participan, además de la empresa almeriense BiorizonBiotech: FCC Aqualia Spain y la Universidad de Las Palmas, junto a otros socios: GEA Westfalia Separator Group (Alemania), Karlsruher Iinstitut fuer Technology (Alemania), Mikrobiologicky Ustav - avcr, v.v.i. (Chequia), la Universita degli Studi di Milano (Italia), la empresa A.I.A. Agricola Italiana Alimentare, la Szecheny Istvan University (Hungría) y Cib-Consorzio italiano Biogas e Gassificazione (Italia). Tiene un coste total de 10,6 millones de euros, de los que la UE aporta 8,8 millones. España asume la coordinación general.

Emilio Molina Grima, catedrático de Ingeniería Química, dirige el grupo de Biotecnología Marina de la Universidad de Almería, y es quien coordina las investigaciones de Sabana relativas a las microalgas. "Sabana es un proyecto de innovación, muy pegado al mercado. Toda la investigación que desarrollamos está apoyada por un plan de negocio previo, para los dos mercados a los que se orientan los productos de Sabana: agricultura y acuicultura. La producción de biomasa y el uso de la misma utilizan criterios de sostenibilidad, económica, social y medioambiental". Explica Molina, quien enfatiza en que "es un ejemplo perfecto de economía circular. Los clientes de estos productos somos al final las personas que nos vamos a beneficiar de una agricultura mucho más segura y sostenible".

El catedrático ve este proyecto como "una gran responsabilidad y un orgullo enorme para la institución. No es la primera vez que nuestro grupo coordina un proyecto de esta naturaleza tan competitiva. Entre 1997-2001 ya coordinamos también el proyecto Epalmar (entonces el montante global del proyecto fue de 1,4 millones de euros, frente los 10,5 de ahora) dedicado al mercado de la salud y en donde desarrollamos un proceso para la purificación de ácidos grasos poliinsaturados procedentes de microalgas marinas. Lo anterior tiene su impacto también con la buena posición y reputación de la que goza actualmente la Universidad de Almería en el contexto de España y de Andalucía, con tan solo 25 años de historia".

Por su parte, Gabriel Acién, catedrático del área de Ingeniería Química de la Universidad de Almería, y coordinador de Sabana desde Almería, señala que el proyecto se encuentra actualmente en un grado de cumplimiento cercano al 30% respecto al Horizonte 2020. Y también pone de relieve la importancia de las instalaciones que se van a desarrollar en el entorno de la Universidad. "Este centro va a ser el más importante de toda Europa en cuanto a la investigación y metodología de microalgas. Por su tamaño y por sus características de multiplicidad de sistemas. Con toda la información bien gestionada en web para ponerla a disposición de investigadores de todo el mundo. No va a ser la planta de algas más grande porque no tiene un fin comercial, pero a nivel de investigación va a ser la más importante de Europa". Además, Acién advierte de que esta línea innovadora puede ser una analogía con la Plataforma Solar de Almería, sería algo parecido. "Será una instalación singular que no existe en Europa y que va a permitir formarse a muchos investigadores, no solo del Sabana, sino de otras universidades y empresas".