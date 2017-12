Crean un grupo operativo para acabar con la almendra amarga de la venta

La cooperativa Almendrera del Sur, Coato de Murcia, Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) y la Fundación Andaluza de Imagen, Color y Óptica (FAICO), con el apoyo de Cooperativas Agro-alimentarias de España y el Centro de Investigación CEBAS-CSIC, han constituido un Grupo Operativo para diseñar un proyecto que erradique la almendra amarga de los canales de comercialización, implementando actuaciones desde la producción hasta la industria.

Desde Almendrera del Sur y el resto de entidades que forman este Grupo Operativo, destacan el momento de expansión que atraviesa el sector de la almendra, un producto ampliamente reconocido y valorado en los mercados por su excelencia y calidad, así como por sus características organolépticas. No obstante, estas buenas expectativas se enfrentan a un grave problema, el de la almendra amarga, cuya presencia perjudica la calidad final e imagen de un producto nutricional y altamente demandado.

Para acabar con esta problemática, este Grupo Operativo propone la puesta en marcha de un Plan integral de la almendra que contenga medidas de concienciación de productores, el apoyo de un programa de renovación de plantaciones, un mayor esfuerzo en los controles en los niveles más bajos de la cadena de comercialización, así como el apoyo a la investigación en nuevas variedades y en técnicas de control y detección de frutos amargos.

El desarrollo de este grupo operativo esta dentro del marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural, financiado por el Ministerio de Agricultura y por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural.

La producción estimada de almendra para la última campaña en la provincia de Almería asciende a 4.893 toneladas, según Coag. "Sin haber sufrido una climatología tan adversa como en Granada, no termina de recuperarse el nivel productivo de la provincia; hay un aumento en las variedades tradicionales, que en general no se han visto afectadas por las heladas, pero no se observa una mejora significativa en la producción de las variedades de floración tardía, afectadas en algunas zonas por heladas, vientos, falta de suficientes precipitaciones y agotamiento de los árboles", explica la organización agraria.