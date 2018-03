El Ejido albergará un simposio sobre agricultura ecológica el 16 y 17 de mayo

La agricultura ecológica vive, desde hace unos años, un momento dulce. La creciente preocupación por la alimentación saludable por parte del consumidor supone un viento a favor de este auge, si bien, los expertos también advierten de la necesidad de vigilar y controlar este sistema productivo para que no se produzcan fraudes alimentarios (productos vendidos como ecológico y que no lo sean), así como para que no se genere una burbuja similar, en el fondo, aunque no en la forma, a lo que ocurrió en su día con el sector inmobiliario.

Almería no es una excepción en esta corriente de crecimiento de productores dedicados a cultivos ecológicos y de ahí la importancia de ofrecer información sobre los retos y los desafíos a los que se enfrentan estos productores. Para ello, el Auditorio de El Ejido acogerá el 16 y el 17 de mayo el II Simposio de Agricultura Ecológica, organizado por Vellsam, Coexphal, la Fundación Cajamar y la revista F&H (Frutas y Hortalizas).

VigilanciaEl auge del área ecológica en Almería hace necesario un mayor controlExteriorEl evento recogerá la realidad de los mercados 'eco' de Francia y Suecia

Durante dos días, este encuentro servirá para exponer los nuevos modelos y soluciones en materia de nutrición vegetal y control de plagas bajo un sistema ecológico, tal y como recoge la web de F&H.

Este segundo simposio de agricultura ecológica recogerá dos realidades del mercado y consumo de frutas y hortalizas ecológicas en Francia y Suecia de la mano de dos 'category management' de cadenas especializadas en orgánico.

Los asistentes disfrutarán de un pack completo con información sobre la agricultura ecológica, situación, mercados y soluciones comerciales a los diferentes problemas que contempla el modelo productivo ecológico.

La organización recalca que durante estos dos días se ofrecerá un amplio surtido de soluciones y consejos para llevar la plantación ecológica a buen puerto por un precio de 40 euros por inscripción.

En el ejercicio 2016 se certificaron un total de 14.435 o peradores en el territorio andaluz (entre productores, elaboradores, importadores y otros comercializadores), un 8,5% más que el año anterior, doblando prácticamente la cifra en la última década (más del 90%). Almería está a la cabeza, con 2.969, que casi dobla su dato respecto a 2007, con un alza del 93%.