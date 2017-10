El Levante resiste las embestidas de la virosis

La campaña 2017/2018 ha empezado con un balance de precios para los productores medianamente aceptables, salvo algunos casos como el pepino y el tomate por el exceso de oferta en otras zonas. Sin embargo, los agricultores de la provincia se han encontrado con un problema sobrevenido al cual están haciendo frente en estos momentos, como es la virosis.

Desde finales de septiembre, son muchos los que han tenido que arrancar el cultivo de sus explotaciones agrarias de tomate debido a virus como el spotted o el de la cuchara.

Desde las organizaciones agrarias, como Coag o Asaja, ya han alertado de esta situación a través del trabajo de campo que vienen realizando sus técnicos entre sus asociados, al igual que cooperativas y otros modelos de comercializadoras, afectados por esta situación. Según los servicios técnicos de Asaja, se está produciendo una alta incidencia en cuanto a la presencia en los cultivos de la provincia de mosca y trips que podrían derivar en estos problemas de virosis.

Los agricultores están dando parte de los daños, algo a lo que se les está instando desde las organizaciones, ya que este es un documento oficial y también un requisito primordial para aportarlo a Agricultura de cara a una posterior rebaja fiscal. En este sentido, Andrés Góngora, secretario provincial de Coag, hizo un llamamiento a la Delegación de Agricultura de la Junta de Andalucía hace ya algunas semanas, cuando se registraron las primeras incidencias, para que evalúe los daños. Si bien es cierto que la situación, de momento, no ha cesado y en las próximas semanas podrían seguir dándose nuevos casos.

La zona del Levante, especialmente la comarca de Níjar, es la más afectada. Una de sus cooperativas con más productores, como es Coprohníjar, está viviendo muy de cerca el problema de virosis en estos primeros compases de campaña. Su presidente, Juan Segura, explica que "en mayor o menor medida estamos afectados y ya parece claro que va a haber una merma en la producción. Es pronto para saber cuáles serán las pérdidas, pero posiblemente rondarán un 15% del total de la superficie". El presidente avisa de que "el problema es que los virus siguen avanzando, y a lo mejor el mes que viene digo que será un 20%". El responsable de Coprohníjar señala que en estos momentos los mecanismos para atajar este problema es intensificar la lucha con depredadores y aislar con mallas todo lo posible los invernaderos para que haya la menor entrada posible de virus. "Son directrices que ya estamos siguiendo todos los socios a fin de que las fincas queden lo más herméticas posible".

En estos momentos el objetivo es claro: extremar todas las precauciones en caso de virosis al objeto de que los invernaderos colindantes no registren incidencias. Sin embargo, no solo la zona de Levante está afectada, también se han registrado en la zona de la Vega de la capital y en el Poniente. Un ejemplo es la cooperativa CASI, de la capital, donde ya han tenido que arrancar más de 20 hectáreas afectadas, según fuentes de la firma.

El problema parece venir de las zonas donde se dan cultivos de verano, que cuando son arrancados pueden transmitir virus a otras fincas al no haberse roto el ciclo. Una situación que viene derivada del cambio de filosofía productiva, donde Almería ya abastece a los mercados durante los doce meses del año y son muchos los productores que deciden tener producto disponible durante la época estival.

Alhóndiga La Unión, firma líder en comercialización de la provincia, también está sufriendo los problemas de virosis. El gigante hortofrutícola almeriense ha atrasado un poco la plantación debido a las atípicas altas temperaturas en este inicio de campaña, algo que ha afectado a la evolución de los cultivos y que, como no, ha dado también con estos problemas. Especialmente en las fincas de Campohermoso y Níjar, donde la firma sigue en expansión y donde cabe recordar que hace escasas semanas adquiría la comercialización de ParqueNat, cooperativa especialista en tomate. "Aún no sabemos el calado que va a tener, no se pueden hacer previsiones. Además de la merma que se pueda dar en la cosecha, también provoca un parón en la programación de ventas. Se paran los ciclos vitales de producción de las fincas y todo lo demás se ve afectado con esto. Es un momento frenético, porque intentas hacer una estrategia a corto y medio plazo, pero cuando se dan este tipo de circunstancias es complicado", explica Jesús Barranco, director General de La Unión sobre este problema que ahora atañe a todo el sector.

Otro de los problemas que puede acarrerar las altas temperaturas si se mantienen es una sobreproducción de frutas y hortalizas, especialmente las que se cultivan bajo abrigo, lo cual podría dar lugar a que se adelantara la campaña de invierno en un momento en el que otros países europeos también tienen buenas condiciones climáticas para sus plantaciones, algo que podría llevar a que se resientan las exportaciones, tal y como pasara la campaña pasada. Aunque en esta 2017/2018 aún es una incógnita ya que, de momento, el cultivo de verano sigue produciendo aprovechando las buenas temperaturas y retrasará el de invierno, al menos, en dos o tres semanas.