Mare Siccus, pulpo seco para conquistar el mundo

Quién le iba a decir a María José y Eusebio Alcázar hace tres años que su idea de recuperar tan antigua y arraigada en el municipio marinero de Adra, de donde son naturales, como es comer pescado seco, sería capaz de conquistar a los paladares más exigentes y convertirse en un condimento de referencia para los fogones de los chefs más importantes del país.

El trabajo duro y los dotes especiales de él a la hora de llevar a cabo el secado, que rozan lo artístico, han dado lugar a una gama de productos que no deja indiferente a nadie y que destaca por un sabor capaz de deleitar los sentidos, haciendo de esta técnica de preservación de alimentos con tanta solera una novedad en el ámbito de la cocina. De hecho, el pulpo a la gallega, una de las recetas más típicas y reconocidas de España, tiene en el pulpo seco de Mare Siccus un duro competidor.

"Comenzamos con este proyecto en 2014 y desde luego, que la acogida que hemos tenido ha superado todas nuestras expectativas", reconoce María José Alcázar, quien recuerda a Diario de Almería sus orígenes. "Eusebio tenía una empresa de rotulación y con la llegada de la crisis se vio obligado a cerrarla. Ahí fue cuando comenzamos a darle vueltas a la idea de elaborar pulpo seco para comercializarlo, ya que es algo de una gran tradición familiar y pensamos que podía tener muchas posibilidades".

La familia Alcázar siempre ha tenido un eminiente carácter marinero. Varias generaciones en las que el pulpo colgado, en pleno proceso de secado, era un habitual de la ornamentación del hogar. "Incluso, en fotos familiares de nuestros padres, tíos o abuelos... que se remontan a hace más de cuarenta años, siempre se veían".

Como no podía ser de otra manera, el primer producto de Mare Siccus, que significa mar seco, fue el pulpo, la "joya de la corona". Posteriormente, los lanzamientos se fueron sucediendo en un breve espacio de tiempo hasta completar un abanico gourmet que también cuenta con: lomos de caballa oreada, lomos de pintarroja seca, espeto de boquerón seco e incluso, casquería de pulpo, este último un producto pionero y más económico, destinado a dar sabor a muchas recetas y que encaja a la perfección en el sector de la hostelería más tradicional.

La última incorporación, y que tanto ha dado que hablar en el Canal Horeca, es el polvo de pulpo seco. Sí, Eusebio y María José han sido capaces de elaborar un producto pionero y ya patentado, que ha conquistado a los restaurantes Estrella Michelin de toda España y con el que cuentan como un condimento de referencia para sus obras culinarias. Este polvo se dio a conocer en la pasada edición de Salón de Gourmets, donde la empresa participó bajo el paraguas de Diputación y donde forman parte de la marca provincial 'Sabores Almería', donde es una de las pioneras. Este producto fue utilizado en uno de los showcooking desarrollados en la feria celebrada en Ifema, y el éxito fue rotundo.

Mare Siccus utiliza la mejor materia prima y toda ella proviene exclusivamente de las lonjas del Mediterráneo andaluz. El proceso de elaboración, que realizan en sus instalaciones de Adra, es totalmente artesanal y exhaustivo, necesitando un desarrollo lento desde que entra el pescado hasta que sale ya envasado, lo que le da un valor añadido aún mayor si cabe.

Sus principales clientes son los restaurantes más prestigiosos y ya cuentan con presencia en prácticamente todas las provincias, representando este segmento en torno al 80% de sus destinatarios. Pero también cuentan con plataforma online dentro de su web, donde se pueden solicitar los productos y en solo 14 horas desde la gestión del pago, el encargo llega a cualquier punto de la geografía nacional.

También han conseguido exportar, aunque de momento "queremos ir poco a poco. Son muchos los interesados de fuera, pero queremos ir creciendo dentro y de manera sostenida. Cuando llegue el momento ampliaremos instalaciones y nos embarcaremos en proyectos más ambiciosos, pero no tenemos prisa. No queremos volvernos locos", aseguran Eusebio y María José Alcazar, hoy esenciales dentro del ámbito de la alta cocina y embajadores, gracias a la calidad y lo novedoso de sus productos, de la provincia de Almería y del municipio de Adra en particular.