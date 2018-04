UGT amenaza con movilizaciones después de 11 reuniones para sellar el convenio del manipulado

La Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA) de UGT ha denunciado la situación de las conversaciones con la patronal para actualizar el convenio del sector de la industria auxiliar de la agricultura en Almería, que afecta a cerca de 30.000 trabajadores, y que desde 2016 se encuentra prorrogado, de forma que a pesar de haberse producido once reuniones al respecto, no ha habido avances. El sindicato ha advertido en una nota que habrá "movilizaciones" si no se atienden las peticiones y se llegan a acuerdos, puesto que hasta ahora "la patronal está poniendo sobre la mesa subidas de vergüenza que no pasan del uno por ciento de incremento y que tampoco tienen cláusulas de garantía salarial ni mejoras en definitiva para los trabajadores". Además, según ha explicado el secretario general del FICA UGT en Andalucía, Manuel Jiménez, los acuerdos vigentes "se incumplen sistemáticamente", con lo que, a pesar de que el sector agrario registra exportaciones "récord" con "más de 32.000 millones de euros", este aspecto "no está teniendo su efecto ni en las condiciones laborales, ni económicas ni de vida de los trabajadores del sector agrario y del manipulado".

Asimismo, ha acusado a las empresas de caer en incumplimientos del convenio del manipulado y de estar "despidiendo" a trabajadores fijos discontinuos para reemplazarlos por eventuales, que "tienen un salario inferior", aunque los acuerdos recogen un número determinado de estos puestos. Por su parte, la secretaria general de FICA UGT en Almería, Francisca Ramírez, ha incidido en que se "está incumpliendo el convenio del campo de forma reiterada" puesto que "más del 90% de los trabajadores son eventuales y cobran por debajo de convenio", con lo que perciben una media de cuatro euros por hora en lugar de lo estipulado, a 5,8 euros, según sus cifras.