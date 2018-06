El cambio climático, foco de I+D para el agro de la mano del Ifapa

La Consejería de Agricultura ejecuta, a través del Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera de Andalucía (Ifapa), desarrolla un total de 13 proyectos de investigación dirigidos de un modo expreso a la adaptación de la agricultura al cambio climático. Así lo ha destacado el responsable de este departamento autonómico, Rodrigo Sánchez Haro, que recuerda el "compromiso" de un Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 que destina más de la mitad de su presupuesto (1.051 millones de euros, el 55%) a acciones dirigidas a combatir esta amenaza ambiental.

El Ifapa aborda el estudio de la biodiversidad asociada al viñedo, el efecto del cambio climático sobre el olivo, la transferencia de tecnología a la fruticultura mediterránea, la gestión integral del cultivo del almendro y otros frutos secos o la mejora genética del trigo harinero, así como las prácticas agronómicas en cultivos extensivos. El incremento de la eficiencia en el uso del agua, el impacto del riego deficitario en la productividad de los cultivos subtropicales o la búsqueda de herramientas para la gestión sostenible del estrés hídrico constituyen otro de los frentes en los que trabaja la entidad adscrita a la Consejería de Agricultura. Otros proyectos son Innova-SAR (estrategias de riego deficitario con la integración de la teledetección y modelización), Sustag ('Assessing options for the sustainable intensification of agriculture for integrated production of food and non-food products at different scales') o LIFE+Climagri (buenas prácticas agrícolas).