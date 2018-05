El ceiA3, en un proyecto europeo sobre biofortificación de tomate

Personal técnico de la Oficina de Proyectos Internacionales del ceiA3 (OPI) ha participado en la jornada formativa 'Biotomato training day', en el marco del proyecto H2020 Biotomato, donde el ceiA3 colabora como stakeholder

Durante la jornada, que tuvo lugar la pasada semana en la sede del grupo La Caña en Castell de Ferro (Granada), se abordaron las diferentes formas de colaboración con el Campus y se presentaron las convocatorias europeas más relevantes con el ámbito agroalimentario.

Otro de los temas que se trataron fueron la colaboración del Grupo La Caña en el proyecto H2020 BLOOM (Boosting European citizens knowLedge and awareness of biOeconOMy research and innovation) donde el ceiA3 coordina el nodo andaluz. El proyecto planteará a partir del próximo otoño la realización de talleres y actividades de divulgación en el ámbito de la bioconomía.

Igualmente, el investigador italiano Francesco Gresta, contratado en el marco de dicho proyecto, presentó los principales objetivos y metodologías que se están empleando para obtener los resultados previstos. Finalmente, se visitaron las instalaciones de la empresa.

El proyecto Biotomato, aprobado en 2017, pertenece a la convocatoria INNOSUP 'FOR A BETTER INNOVATION SUPPORT TO SMES' de Horizonte 2020 y persigue la biofortificación del tomate a través de la aplicación de fertilizantes naturales aplicados mediante agricultura mecanizada. Otro de los objetivos es la potenciación del sabor y cualidades organolépticas del tomate.