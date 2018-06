El clima 'mata' a la cereza temprana y hace crecer la tardía

En cuanto a las plagas, cómo no, es el gusano cabezudo el que hace auténticos estragos y para el que todavía hoy no ha encontrado medio para defenderse. En definitiva, muchas desventajas a salvar, pero la que más le preocupa a Zoyo es el patente cambio climático. "Ese es el principal problema al que nos enfrentamos en la agricultura en general y solo el tiempo dirá hasta que punto esta situación es o no irreversible".

Los problemas principales de este cultivo son dos: las plagas y las aves. Sobre estos últimos, son principalmente los estorninos "los que dejan pelados los árboles. En torno a un 30% de pérdidas cada campaña, y no falla, es debido a estos pájaros", algo para lo que Zoyo siempre ha denunciado a la Administración al no poder cazarse. Este productor recurre al ingenio para combatirlos e instaló un cañón que simula disparos de escopeta por un lado, y por otro un sistema que emite sonidos de aves rapaces. Sin embargo, el gorrión, más que el estornino, parecen afectarle menos estas estrategias de engaño.

"Este año ha habido un exceso de polinización, que en lugar de ser positivo, ha sido tanto, que no ha dado tiempo a que el fruto en variedades tempranas se desarrolle como es debido. Una muy mala noticia para los productores que solo han plantado Burlat en la zona, ya que ellos no van a coger prácticamente nada con un calibre susceptible de ser comercializado", explica este Zoyo sobre un fenómenos que para nada se esperaba. Es más, "el año pasado, al ver cómo se dieron las circunstancias, planteamos polinizar este año con abejorros para asegurar una mayor floración debido al desastre pasado".

"Cedo mi finca para un ensayo para erradicar el gusano cabezudo"

Pepe Zoyo, productor de cereza en la zona de Abrucena con tres décadas de experiencia tras de sí, se muestra preocupado por la situación del gusano cabezudo, la principal plaga que afecta a este cultivo y para el que asevera: "No se ha avanzado absolutamente nada. Me consta que se están haciendo algunos ensayos en almendros contra esta plaga, pero no en el caso del cerezo". Por ello, lanza un llamamiento a las empresas especializadas en producir fauna auxiliar para combatir las plagas y abejorros para la polinización. "Y en especial a Koppert, ya que se que en su caso están investigando sobre el gusano cabezudo en otros cultivos. Yo desde aquí les emplazo a que me visiten y no voy a tener ningún problema en cederles parte de mi fica para que lleven a cabo un ensayo e investiguen sobre soluciones".