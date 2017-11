"Tenemos que dar a conocer nuestos productos"

ángel Magán es un agricultor de Vícar que tiene unos 30.000 metros cuadrados de superficie cultivada de tomate en rama que comparte con su hermano. Magán sigue la actualidad del sector y se hizo eco del vídeo de Hortiespaña sobre los cultivos de invernadero. "El vídeo se hizo viral en su momento. Todo el mundo lo enviaba a sus contactos, concretamente, yo lo envié a mis amigos que están fuera de Almería para que lo conozcan. Me parece una iniciativa fundamental y muy importante para intentar contrarrestar otro tipo de campañas que hay con intereses concretos que vienen a esta zona intentando sacar lo malo. Por supuesto que hay cosas que tenemos que mejorar y estamos en ello, pero las muchas cosas buenas que hacemos hay que mostrarlas para que todo el mundo las conozca", explica en unas declaraciones a la Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas de Almería (Coexphal) y que recogen en su propio blog.

Magán cree que se tiene una imagen negativa de los cultivos bajo abrigo visto desde fuera, "en parte porque hasta ahora las campañas que se han hecho sobre Almería, en general, han sido negativas. Hay cosas que se deben mejorar, como sucede en otros sectores económicos, y las estamos mejorando. En este punto me parece muy importante que se hagan campañas positivas que cuenten la verdad, que cuenten las cosas que realmente se hacen aquí, que hay muchas nacionalidades trabajando y todo el mundo está cumpliendo, ocupando su nicho de actividad y creando riqueza".

Para este agricultor, una campaña como la orquestada por Hortiespaña "era fundamental. Yo no soy técnico publicitario, pero bajo mi punto de vista se ha enfocado muy bien y está todo bien explicado. Cualquier persona que no tenga relación con la agricultura, una persona que no entienda, le va a gustar y le va a interesar porque al final todos tenemos que comer y la gente está más concienciada con los alimentos saludables y naturales, y seguramente, les va a gustar saber que las cosas se están haciendo con responsabilidad y como deben de hacerse. Esto tenemos que darlo a conocer".

Para que el mensaje cale, considera que hay insistir, "porque el ama de casa y las personas que consumen nuestros productos están, seguramente muy ocupados en sus cosas cotidianas y habrá que hacer hincapié en lo mucho y lo bueno que tenemos aquí". Además, y como cualquier otra campaña "se necesita continuidad. Los operadores turísticos están todo el día ofreciendo lo que tienen, nosotros también deberíamos insistir en seguir informando de las cosas que hacemos. Se debe llegar al consumidor, y contrarrestar los mensajes negativos con lo que nosotros podemos ofrecer".