Un debate de colores pero con un fin común: asegurar el agua

En la jornada de ayer no falto de nada. La situación hídrica de la provincia, y en especial de la comarca de Níjar con su apuesta decidida por la desalación como la alternativa solida que es para el futuro, que tuvo un profundo análisis estuvo también acompañado por el dialogo político, a través de una mesa redonda en la que participaron el Partido Socialista, Ciudadanos e Izquierda Unida y donde se echó en falta la presencia del Partido Popular para abordar esta temática, y que no pudo ser por problemas de agenda de sus representantes provinciales.

El secretario general del PSOE de la provincia, José Luis Sánchez Teruel, alabó la labor en materia hídrica del municipio de Níjar, tanto a nivel de gestión urbana como en el caso del regadío, asegurando que son "un ejemplo para todo el país". "Me alegra que se tenga tan claro que el futuro de la agricultura y que la situación de los acuíferos pase por el agua desalada. Níjar se puede abastecer desde Carboneras, pero también tenemos otros recursos importantes como es Rambla Morales, y es que esta es una infraestructura que puede aportar unos recursos que contribuyan a que la capacidad productiva del territorio crezca", manifestaba el representante socialista.

Desde el PSOE entienden que España se merece una regulación legal sobre el agua desalada, ya que actualmente no existe apenas una línea en este sentido. "Pedimos que se apruebe una Ley de Agua Desalada, que sería el escenario idóneo para abordar el aspecto de la fiscalidad".

Sánchez Teruel denunció el mal reparto de los recursos hídricos: "Haber nacido en una zona donde no llueve no puede ser motivo de discriminación. Hay zonas donde hay abundancia y su precio es casi gratuito. Aquí tenemos que pagar un dineral para poder generar empleo y riqueza. Todo ello justifica más que sobradamente que todas las aguas en este país tienen que tener un precio justo, y en este momento la única que no la tiene es la desalada".

El secretario general del PSOE reconoció el importante paso que se produjo hace unos días con la aprobación de "una nueva Ley que contempla por primera vez que el precio del agua desalada para riego no puede pasar de 0,30 céntimos. Y a partir de ahí, el Gobierno lo que tiene que hacer es cumplir. La semana que viene, con los Presupuestos Generales del Estado, tiene una oportunidad magnífica de que así sea".

La parlamentaria andaluza y portavoz provincial de Ciudadanos (Cs) Almería, Marta Bosquet, fue la representante del partido naranja en este foro, en el que no se quiso ceñir a la desalada como la única fuente importante para la agricultura almeriense, sino que "hay que hablar del agua en general, es un bien común y debe ser de todos, donde los que tengan más den a los que menos". En este sentido, manifiesta que "la dicotomía entre desaladoras-trasvases no procede. Hay que interconectar todo, nada está reñido. Es fundamental el pacto estatal por el agua, y que se ponga en marcha ya, porque sobre esta materia en este país nunca ha existido mucho consenso".