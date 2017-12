"No me gusta el limonchelo y creé mis propios licores"

Licores naturales 'made in' Almería. Raimundo Iniesta, de 48 años y del núcleo roquetero de El Parador, es el creador de los licores que hoy están en boca de todos dentro del sector gourmet almeriense.

Raimundo ha conseguido hacer de su hobby un trabajo. Pero su caso es único, ya que no es la primera vez. Su profesión es la de asesor, de hecho tiene una firma, Iniesta Asesores en Vícar, con más de 25 años de experiencia. "Soy un afortunado, me dedico a lo que estudié. Y este nuevo proyecto, con los licores, es una afición con la que es verdad que me está yendo muy bien", reconoce este emprendedor, quien dice sentirse incluso "un poco abrumado" con el éxito que está cosechando su producto: licores 100% naturales, y por tanto, sin colorantes, ni conservantes, ni estabilizantes, sin aromas añadidos, ni componentes químicos. Es decir, nada más que una materia prima de la mejor calidad y la destreza de su creador para alcanzar la fórmula perfecta con los ingredientes intervinientes. La idea de hacer licores también fue de lo más curiosa. "Este negocio surge porque no me gusta el limonchelo. Simplemente", espeta. "Una noche, después de cenar con mi mujer, bebimos un chupito... y me volvió a provocar la sensación de siempre, que estaba demasiado 'peleón'. Así que me dije: tengo que cambiar esta fórmula". Esta fue la semilla de una historia que comenzó en 2014 y que, tras más de dos años de probaturas en su hogar, el cual transformó en un laboratorio y bodega, terminó convi rtiéndose en un proyecto empresarial.

En estos momentos, los licores 'Natural' de Licores Naturales SL tienen una graduación de 18 grados, aunque en el futuro llegarán los de 28 y 30, graduaciones que tienen como objetivo abrirse mercado en Centroeuropa. "Aunque no descartamos el mercado nacional, poco a poco. Al igual que explorar otros continentes", reconoce un prudente Iniesta, quien hace un balance muy positivo de ese poco menos de un año con sus licores en la calle, donde ha cosechado unas críticas inmejorables.

"Cuando lo destapo y lo huelo me recuerda al olor a patio de cuando era niña", dice este emprendedor sobre un comentario que le hizo una clienta de avanzada edad. "Fue el mejor piropo que he recibido hasta el momento. Que tu producto sea capaz de evocar recuerdos así por estar elaborado de una manera tan especial es lo mejor que te puede pasar", afirma con orgullo.

En cada una de las botellas se explica el proceso de obtención de cada licor, sus características y recomendaciones para como servirlo. Todo ello en un formato que destaca por su atractivo. Se pueden comprar a través de la web de la propia empresa, con servicio a domicilio para toda España, son de 500 mililitros y en formato de tres botellas de 100 mililitros de los tres sabores disponibles en este momento.