Una 'locomotora' imparable de planta ornamental

Agrobío lidera la apuesta por el control biológico en este sector

Mientras en una hortaliza se busca el residuo 0 por seguridad alimentaria, en ornamental se busca la belleza de la planta. "Hasta que no se han hecho las primeras experiencias en vivero no se han conocido estos resultados: colores naturales, muy vivos, desarrollo más grande de hojas, aspecto limpio y sano de la planta", gracias al control biológico. Así lo explican desde Agrobío, empresa que lidera la apuesta por este sistema en planta ornamental. "Antes el 'control' de la plaga era para combatir las plagas y no tener daños; ahora se usa control biológico porque significa controlar la plaga y además obtener plantas con un valor añadido: color, porte, sanas...", exponen desde la empresa. Esto significa el aumento directo de la calidad del producto, y para el mercado de la flor y planta ornamental las cualidades visuales, el aspecto que presenta es determinante. El auge del control biológico en ornamentales se debe a la retirada de muchos productos fitosanitarios que no han renovado registro y a la demanda por parte de los clientes de que la planta esté libre de residuos de tratamientos, señalan en Agrobío.