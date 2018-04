"Sin mi padre y mi abuelo este proyecto, seguramente, no existiría"

Las últimas tecnologías aplicadas a la agricultura ya son una realidad. Casi cada día irrumpe una nueva herramienta para mejorar el manejo agronómico y también el rendimiento. Sin embargo, entre tanta innovación se echa de menos que todos estos hitos y conocimientos lleguen a agricultores y otros usuarios interesados en el campo a través de las llamadas tecnologías de la información.

Facebook, Twitter, Youtube... son canales de información con un gran potencial para ello y a los que todo el mundo tiene acceso. Eso es lo que pensó un joven almeriense, Sebastián Marín Rodulfo, a la hora de crear su portal Biogroweb. "Esta plataforma nació hace siete meses como un espacio en Internet donde cualquier persona tanto a nivel profesional como de forma aficionada que esté interesada en agricultura y productos ecológicos pueda aquí encontrar un lugar donde compartir, aprender, conocer, etc", explica este joven de 34 años y natural de Alhama de Almería, que llamó así a esta web porque esta palabra, por separado y en inglés: bio-grow-web, se traduce al castellano como agricultura ecológica, información que aborda de manera especial. Además, Marín utiliza redes sociales como Youtube para elaborar vídeos explicativos sobre diferentes temáticas, aprovechando así las posibilidades de este tipo de plataformas.

'Huerto urbano'Apartado en el que da claves para quien quiera iniciarse en el agro

Sebastián pertenece a la tercera generación de una familia de agricultores. "Sin ellos, seguramente este proyecto no existiría. Mi abuelo ha sido un gran agricultor, el cual dedicó toda su vida a construir desde cero lo que hoy es una gran explotación agrícola ecológica. El fruto de este trabajo se llama 'Finca los Frailes', y sin él, no sería lo que es en la actualidad". La familia Marín cuenta con 18 hectáreas en producción donde cuentan con todo tipo de frutales y produciendo todos los meses del año, como: melocotoneros, higueras, cerezos, limoneros, naranjos... y que ellos mismos comercializan de manera propia. Sebastián Marín es ingeniero agrónomo por la Universidad de Almería y posteriormente, para avanzar en sus conocimientos en ecología, realizó un Master Oficial en Agricultura Ecológica por la UNIA (Universidad Internacional de Andalucía), "todo un lujo de Master, además de infinidad de cursos. Cuando acabé mis estudios me lancé al mundo laboral y he trabajado tanto en proyectos de investigación, como en diferentes sectores agrarios: semillas, gestión de finca, fruticultura, horticultura en invernadero, etc. En el desarrollo de mi carrera profesional, tengo que decir que la empresa de mi familia ha sido realmente una fuente continua de formación y experiencia y ha forjado la base para nunca perder el verdadero contacto con la tierra y mantener la óptica como agricultor".

Sebastián se considera un apasionado de la agricultura en general y de la agricultura ecológica en particular, y mediante la observación y experiencia tanto de otros productores como la suya propia hace que en Biogroweb se pueda conocer como practicar este tipo de cultivo.