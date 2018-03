"No es el pescado el que va a desaparecer, sino el pescador"

La pesca artesanal en el litoral del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar de tradición milenaria sobrevive pese a las limitaciones con las que se encuentra. De este sector viven varias familias, pero continúa con su retroceso y se le puede considerar en peligro de extinción. De hecho, en los últimos 30 años, cuando el Parque Natural se reconoció como tal y poco después con el reconocimiento de reserva marina de interés pesquero de su litoral, se pasó de los 40 barcos de artes menores faenando en estos 60 kilómetros de costa, a ahora solo once.

Luis Rodríguez representa a eso meritorios pescadores que continúan con su labor, pese a la cantidad de restricciones con las que conviven. Es el presidente de la Asociación de Pescadores Artesanales Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, Pescartes, creada en 2004 como herramienta de interlocución entre los pescadores artesanales y las administraciones. Un vehículo para dar voz a un sector que no cuenta con representación en la toma de sus propias decisiones y que no contaba con su propia cofradía de pescadores.

'Pescados con arte'Iniciativa que quiere dar a conocer el valor de la pesca capturada artesanal

Luis Rodríguez representa a eso meritorios pescadores que continúan con su labor, pese a la cantidad de restricciones con las que conviven. Es el presidente de la Asociación de Pescadores Artesanales Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, Pescartes, creada en 2004 como herramienta de interlocución entre los pescadores artesanales y las administraciones. Un vehículo para dar voz a un sector que no cuenta con representación en la toma de sus propias decisiones y que no contaba con su propia cofradía de pescadores.

Luis Rodríguez representa a eso meritorios pescadores que continúan con su labor, pese a la cantidad de restricciones con las que conviven. Es el presidente de la Asociación de Pescadores Artesanales Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, Pescartes, creada en 2004 como herramienta de interlocución entre los pescadores artesanales y las administraciones. Un vehículo para dar voz a un sector que no cuenta con representación en la toma de sus propias decisiones y que no contaba con su propia cofradía de pescadores. Al igual que el resto de pescadores, convive con muchas limitaciones. Una es obligada, la propia climatología. La otra, las propias que le imponen a este colectivo desde la administración. Tienen que dar parte de todos sus movimientos, revisiones de embarcación, de título, médicas... y, por ejemplo, un pescador deportivo no tiene la necesidad de cumplir con todo esto. Así, entienden que se han creado las condiciones idóneas para que el furtivismo sea más factible. Más aún cuando ellos, mejor que nadie, conocen esta zona antes de que llegara cualquier científico, e incluso, antes de que se comenzara a proteger nada. Ellos saben salvaguardar el Parque, pero no se ha contado con ellos para hacerlo. Es su vida, pero al mismo tiempo, no forman parte de ella. "No es el pescado el que va a desaparecer, sino el pescador".

La Asociación que preside, Pescartes está inmersa en un proyecto llamado 'Pescados con arte', que tiene como objetivo dar a conocer a la ciudadanía el valor social, ambiental, cultural y gastronómico de la pesca capturada artesanalmente en los 60 kilómetros de litoral del Parque Natural y promocionar el consumo de productos pesqueros sostenibles.