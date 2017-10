"Tenemos proyectos en marcha que marcarán la diferencia en el sector"

Alberto Rodríguez Aguilera es el Director de Marketing y Comunicación de Alhóndiga La Unión. Nació en Berja hace 26 años. Es graduado en Marketing e Investigación de Mercados por la Universidad de Almería, y además ha realizado diferentes cursos, seminarios y congresos relacionados con el marketing y la comunicación.

Pese a su juventud, cuenta con un importante bagaje profesional, ejerciendo en una primera etapa como redactor del medio digital www.solomarketing.es y posteriormente en el departamento de Banca de empresas y Planificación Comercial de Cajamar, una etapa esta última que "me aportó visión estratégica y una gran experiencia en lanzamiento y control de campañas".

--¿Cuándo llegaste al organigrama de La Unión?

-En marzo de 2016 aterricé en La Unión para dirigir el área de Marketing y Comunicación, un área que hasta ese momento se encontraba desierta. Suponía un gran reto en mi carrera profesional, ya que llegaba para crear y poner las bases del departamento de marketing y comunicación de la mayor empresa hortofrutícola de España. A pesar de su complejidad no dudé en aceptarlo, ya que era un proyecto sólido y con visión a futuro, que me permitía poner en marcha acciones de marketing que hasta ahora no habían llegado al sector.

--¿Pensabas en tus inicios profesionales que estarías vinculado al sector agroalimentario?

-Siempre he querido aportar mi visión y mi experiencia al sector que mueve la economía de nuestra provincia, el sector hortofrutícola. Es cierto que cuando inicié mis estudios en marketing las empresas agroalimentarias no estaban apostando por este área y era difícil creer que un departamento de marketing tendría cabida en sus organigramas. Sin embargo, con el paso de los años, la transformación de las empresas dio un giro inesperado, los departamentos de marketing se hicieron necesarios y pasaron a ser una pieza clave dentro de la estrategia empresarial.

-¿Qué diferencia y que implica trabajar para este sector?

-¡Este sector es fascinante! El mundo de la alimentación está evolucionando muy rápido. Si sales de casa a dar una vuelta ves que en una misma calle hay un supermercado, una frutería, una pizzería y un restaurante chino…¡todos compitiendo por darte de comer! Hay que buscar la diferenciación para ser la elección de tu target, y eso es algo que me motiva y me encanta. Todo esto sin olvidarse del agricultor, ya que la estrategia de marketing también va dirigida a enamorar al agricultor y hacerle sentir una pieza clave dentro de todo nuestro sistema de comercialización. Es una tarea complicada, pero trabajando en una empresa como La Unión, que ofrece solvencia y rentabilidad al agricultor, todo es más fácil.

-¿Cual era el objetivo a nivel de comunicación y marketing de La Unión?

-Cuando llegué a La Unión el departamento de marketing era prácticamente "virgen", ya que no disponía de ninguna estrategia. Lo primero que nos marcamos fue precisamente eso, crear una estrategia de marketing y una planificación que nos ayudara a crear el posicionamiento que queríamos y a partir de ahí construir nuestra marca, una marca ganadora.

-¿Se han cumplido los objetivos?

-A día de hoy se están cumpliendo los objetivos que nos marcamos en su día, pero hay que considerar que esto es una carrera de fondo y que hay objetivos a medio y largo plazo en los que aún estamos trabajando. Puedo decir que estamos contentos con los resultados obtenidos hasta ahora, pero todavía nos queda mucha tarea por delante. Recientemente hemos sido galardonados con el premio nacional a la "Mejor Campaña Online 2017" por nuestro proyecto social La Unión Junior. Para mí como director de marketing de la compañía es un orgullo enorme haber recibido este galardón, que premia el esfuerzo que llevamos realizando todo este tiempo.

-¿Cuáles son tus retos para el futuro con La Unión?

-Ahora mismo nos queda por delante un largo y bonito camino por recorrer, tenemos en marcha diferentes proyectos que van a marcar la diferencia en el sector y con los que estoy muy ilusionado, aunque todavía no puedo contar nada. He de decir que me apasiona mi trabajo en La Unión, poder trabajar en una empresa dinámica y cercana como esta es un auténtico regalo para los que nos dedicamos al marketing.