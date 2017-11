El sector da la espalda a exportar a Estados Unidos

Las exportaciones andaluzas de frutas y hortalizas vienen registrando un incremento sostenido en los últimos años, donde, a su vez, crece en Estados Unidos el consumo de estos productos. Así, por ejemplo, las importaciones estadounidenses de frutas y hortalizas han aumentado por encima del 110% en la última década, según datos de la Agencia Extenda, dependiente de la Consejería de Economía de la Junta de Andalucía.

Para los productores y empresas de la provincia de Almería es básico conocer los requisitos de acceso para cada uno de los productos, especialmente en todo lo referente a las relaciones con la FDA (Food & Drugs Administration). Comprender las necesidades y gustos del mercado norteamericano o diferenciarse en calidad de los principales competidores son, entre otros aspectos, clave para acceder con éxito a un país que, con más de 300 millones de habitantes y potenciales consumidores, se convierte en una plaza clave por la que apostar.

Cabe destacar que estos requisitos han sido cumplidos, y con creces, por las empresas almerienses que han venido exportando a este mercado en los últimos años. Sin embargo, la rigurosidad y, como algunos representantes del sector aseguran: "La aleatoriedad", hacen que un destino que era más que atractivo se esté comenzando a descartar, especialmente por las firmas más tradicionales de la provincia. Esas que siempre han sido fijas en las exportaciones.

Ahora se abre la ventana comercial con el país norteamericano. El 1 de diciembre en concreto. Una apertura de fronteras que estará vigente durante cinco meses. Pero este año serán menos las firmas que se lancen a hacer las Américas. Hace casi dos años, en diciembre de 2015, saltaban las alarmas en el campo almeriense después de que el Servicio de Inspección de Sanidad de Plantas y Animales de Estados Unidos (Aphis) vetase la importación de pimientos procedentes de España, principal producto exportado desde Almería, como consecuencia de la detección de mosca mediterránea de la fruta en empresas de la provincia. "El pasado fue un año excepcional porque las empresas se comprometieron a alcanzar de una manera muy seria todos los requisitos. Y ahí se les dijo por parte del Ministerio que el objetivo no era exportar, sino que había que tener la campaña abierta durante todo el año para demostrarle a los americanos que lo podemos hacer bien. Y una vez demostrado eso, intentar afrontar unos requisitos que no tienen sentido. No me refiero solo a que no se puedan cumplir, sino a que en ocasiones son aleatorios e incluso no son efectivos", explica Luis Miguel Fernández, gerente de Coexphal.

Es cierto que los trámites y los requisitos para poder exportar a este país se antojan muy extensos. Por ejemplo, en el caso del tomate están actualmente regulada por la orden Federal DA-2-12-21, en vigor desde septiembre de 2012. Almería y Granada son, junto a Murcia, las únicas zonas de España autorizadas para vender en Estados Unidos tomate rojo y rosa. Además pueden comercializar también en el país norteamericano tomate verde, variedad que sí puede ser exportada desde otras provincias españolas. Las partidas de este producto deben de contar con un permiso de importación y cumplir con condiciones como: dos certificados fitosanitarios, llegar sin vides y tallos, llegar al puerto de entrada en EE UU en envases o cajas de cartón cubiertas con una malla, o lonas de plástico, todos ellos a prueba de insectos; un certificado que corrobore que los tomates son exportados con propósito comercial o certificar que las estructuras del invernadero están equipadas con dobles puertas de cierre automático, y que cualquier respiradero y/o apertura está cubierto; entre otras muchas.

"De las empresas que venían exportando regularmente y que se han caído de este carro, hay de las tradicionales unas cuantas que han dejado de hacerlo; unas 4-5. Eso sí, se han incorporado otras nuevas y algunas se han mantenido, pero es cierto que hay malestar con la Administración por parte del tejido empresarial en este sentido", asegura Fernández, quien pide al Gobierno Central una mayor interlocución con sus homólogos norteamericanos para flexibilizar los requisitos de entrada a este país. "Tuvimos una reunión con el Ministerio antes de que comenzara la campaña para abordar estos asuntos, y nos consta que van a intentar negociar para que ese protocolo sea más razonable de lo que lo es ahora mismo. No sabemos como va a ir este curso. Yo le tengo miedo, especialmente por ver cómo le irá a las nuevas empresas que se han incorporado. Esperemos que no se de ninguna incidencia tal y como pasó hace dos años, cuando supuso el cierre de campaña".