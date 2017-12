El sector pide más garantías para la producción ecológica

"La producción ecológica es el futuro de nuestra producción", subraya Luis Miguel Fernandez, gerente de la Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas de Almería (Coexphal), sobre un tipo de cultivo que en la provincia está proliferando, lo que demuestra que los productores almerienses son conscientes de por dónde pasan las necesidades del mercado.

En el caso de los hortícolas, la producción ecológica ha aumentado un 68% en el último año, algo que se traduce en un aumento de los índices de ventas y que queda reflejado en hitos como el del pasado mes de septiembre, que fue el mejor de la historia con un importe de 86 millones de euros en exportaciones y un aumento del 5,5%.

Almería es la provincia andaluza con mayor implantación del cultivo ecológico de cítricos (un 16%, más de 1.200 hectáreas) y sobre todo de hortícolas, con más de 2.700 hectáreas gracias al gran crecimiento experimentado el año pasado, un 68% con respecto a 2015. Otra muestra de este liderazgo son las más de 20.000 hectáreas de almendro ecológico, un cultivo que está viviendo una pequeña revolución en la provincia y que de nuevo está cobrando protagonismo por medio de la implantación del riego localizado y con grandes resultados, un fenómeno, que de seguir creciendo, tendrá especial relevancia a nivel socioeconómico en muchos pequeños municipios almerienses.

La Junta de Andalucía ha incrementado hasta los 241 millones de euros (un 45% más) el presupuesto inicial para impulsar la producción ecológica. Esta cantidad se incrementará además el año que viene con otros 31 millones de euros. Una apuesta decidida para la conversión por parte de la administración regional, a sabiendas que las exigencias de los mercados pasan por lo orgánico y saludable.

Sin embargo, no todo son luces: "No estamos cuidando la producción ecológica como debemos. Tenemos que hacerlo mucho más de lo que lo estamos haciendo", subraya el gerente de Coexphal, quien pide a "la Junta de Andalucía que nos ayude más a normalizar protocolos, controles... que lo hace y bastante bien, pero también a las propias empresas certificadoras para que no haya ninguna posibilidad de no tener garantías sobre nuestra producción ecológica".

En este sentido, y en el marco del desayuno-coloquio celebrado en el Hotel Avenida hace unas semanas y organizado por Diario de Almería, donde los principales representantes del sector y la Junta de Andalucía analizaron este inicio de curso hortofrutícola, el consejero del ramo, Rodrigo Sánchez Haro, aseguraba que se han aglutinado todos los criterios en uno de los departamentos de la Consejería. "Vamos a ser más eficientes con los controles", subrayaba el consejero