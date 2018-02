CASI siempre gana

La cooperativa CASI es actualmente una potencia en un continente. Si ya de por sí se trata de una marca en la que la gran distribución siempre confía por ser sinónimo de calidad indiscutible, la firma almeriense no se duerme en los laureles y continúa apostando siempre por Fruit Logistica, una cita en la que son buscados y donde aprovechan para continuar abriendo mercados gracias también a su filosofía de innovación constante.

Prueba de ello es que, por ejemplo, en ecológico ya saben en el continente que tendrán en producción más de 100 hectáreas, una subida muy importante y que muestra como la apuesta de CASI es fuerte en este sentido, al igual que la diversificación de productos que prácticamente acaba de llegar a la compañía. En este caso, y lejos de lo que se pueda pensar acerca de una firma que tiene al tomate por bandera, la gran distribución ha confiado con los ojos cerrados también en estos nuevos productos, que están registrando una gran acogida. Una muestra más de la adaptación hacia los clientes, pero también hacia los propios socios, una filosofía que implica este crecimiento sostenido.

En lo que va de campaña, la producción "ha aumentado con respecto a la anterior a estas alturas, comparando con el año pasado. El número de agricultores ha aumentado, pero también tenemos que analizar el propio rendimiento de los cultivos", explica Miguel Vargas, presidente de la cooperativa, quien ha acudido hasta Berlín, junto al gerente, Antonio Domene, y un amplio equipo humano para realizar la labor comercial con los clientes y la prospección de nuevos mercados.

El objetivo es seguir avanzando en estos nuevos retos y también consolidar su imagen. Para el futuro tampoco se descarta ampliar a fronteras más lejanas aún los productos de CASI. "Primero nos marcamos llegar a todo el Este, pero queremos llegar más lejos con el tiempo, no se cuánto pero ya hay contactos. Eso sí, si queremos destinos más lejanos hay que contar con buenas infraestructuras, sobre todo de transporte y eso requiere voluntad política para todo el sector de la provincia de Almería. Estoy convencido de que en el futuro va aser una realidad. Hay que adaptar la logística para comercializar en Medio y Lejano Oriente, ya no solo por barco, no hay que descartar nada porque la tecnología avanza a pasos agigantados y eso es algo que hay que aprovechar y nos puede ayudar", explica el presidente de la cooperativa sobre unos objetivos que requieren tiempo, que necesitan que se encajen muchas piezas peroque por parte de un sector empresarial en el que CASI es un referente ya se está trabajando. "Desde luego, la realidad no es otra que el día que podamos de verdad desembarcaremos en estos países".