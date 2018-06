En la vida no cuentan los pasos que has dado; sino las huellas que has dejado...

Hace unas semanas nos vimos en la terrible obligación de despedir a una persona que durante 17 años tuvo el gran honor de ser Presidente de Asaja en la provincia de Almería; y digo honor porque para él lo era.

Siendo un "pipiolo" (como algunos lo clasificarían allá por el año 2001), asumió la Presidencia de Asaja con mucha ilusión, muchas ganas de trabajar y poca experiencia en esto de pilotar una entidad como era Asaja.

Enseguida construyó un proyecto arriesgado, atrevido pero muy ilusionante, con dos objetivos muy claros; por una lado, llevar la voz de los agricultores de Almería a todos los estamentos donde se tomaban las decisiones para proporcionarles una mejor calidad de vida, y por otro, que los socios de Asaja se sintieran orgullosos de pertenecer a esta Asociación.

Él decía que su proyecto culminaba en 3 años… Pero yo creo que hace años que cumplió sus objetivos, y con creces.

Como todo buen LÍDER supo rodearse de los mejores, tuvo un Comité Ejecutivo responsable, confiado, entregado y leal, contó con su apoyo desde el primer día y hasta el último, consiguió el mejor equipo técnico que cualquier organización podía tener, y lo más fundamental, los agricultores más profesionales que tiene Almería (no se podía pedir más). Todo lo consiguió él, con su trabajo, abnegación y buen hacer. Poco a poco fue construyendo una Organización de la que hoy todos sus eslabones (socios, trabajadores y Comité Ejecutivo) se sienten profundamente orgullosos.

Pero por encima de este LÍDER, estaba la persona, arriesgó todo lo que se puede arriesgar a nivel personal para dedicarlo a su pasión, le salió bien, la vida le recompensó, a nivel personal y profesional, porque daba todo lo que tenía; y digo bien, TODO. Él solía decir que si tenías algo y no podías compartirlo con tus amigos era igual que no tenerlo.

Hombre comprometido y leal supo llevar el timón de Asaja con orgullo y responsabilidad, antepuso los intereses de la agricultura de Almería a los particulares, tomaba decisiones que a él personalmente le perjudicaban, pero como solía decir: "a los agricultores les favorece, por tanto tenemos que hacerlo".

Nos ha dejado un gran legado y no se me ocurre ninguna otra manera de recompensarle que no sea seguir trabajando, por lo que él hizo y por lo que quedaba por hacer, su gran reto: conseguir un justo sistema de comercialización que permita al agricultor obtener un precio digno por el producto. No es fácil, pero tampoco imposible, sólo tenemos que creérnoslo y hacerlo. El agricultor decide qué vende y cómo lo vende, las cooperativas son los agricultores, y el día que el agricultor se convenza de esto tendremos hecho el 80% del camino, y la comercialización se verá abocada al cambio de sistema.

Paco Vargas nos dejó un gran vacío, pero a la vez una gran enseñanza, posiblemente si leyera este artículo no nos dejaría publicarlo, hombre igual de tímido que sensato, se pondría colorado y nos diría "dejaros de tonterías y vamos a trabajar"… pues eso…

Un placer haber compartido contigo tantas enseñanzas y tantos buenos y no tan buenos ratos, y para estos últimos, una copa de vino (de Almería).

Seguimos trabajando en su memoria y por su legado. Hasta siempre presi.

No me gustaría acabar sin dejar de agradecer las muestras de cariño y afecto recibidas de sus amigos, trabajadores, representantes del sector agrario y empresarial, instituciones, medios de comunicación y compañeros de "viaje", no quiero dejarme a nadie aunque sois muchos; mil gracias a todos.

Y especialmente a aquellos que cuidaron de él de una forma tan profesional y con un valor humano tan grande que hicieron que formaran parte de sus amistades, en general a todos y en especial, a las Doctoras Maria del Mar Rico y Elisabeth Vidaña y al Doctor Orlando Fuentes; y particularmente al equipo médico y auxiliares del HM CIOCC que le demostraron que además de ser unos brillantes profesionales cuentan con una calidad humana insuperable, mención especial merece el doctor Enrique Sanz Garcia, magnifico profesional y mejor persona.

GRACIAS