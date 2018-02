La AECC incide en las secuelas del cáncer más allá de la salud

Con motivo del Día Mundial del Cáncer, que se celebra cada 4 de febrero, la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) ha salido a la calle para alzar la voz y poner de manifiesto la situación que atraviesan miles de familias almerienses víctimas de la cruel enfermedad. Desde la asociación han insistido en las secuelas del cáncer más allá de la salud. Problemas no visibles de las personas afectadas y sus familias que se suman a todo un proceso patológico. La AECC ha presentado un estudio del Observatorio del Cáncer de la AECC sobre El impacto económico del cáncer en las familias en España.

El estudio ha analizado el impacto económico de la enfermedad en la población activa, en personas mayores de 15 y menores de 65 años. La primera gran conclusión extraída del estudio es que, en España, cada año, unas 25.000 personas con cáncer se encuentran en riesgo de exclusión social a causa del diagnóstico de la enfermedad. Esta situación afecta a las familias que ven mermados sus ingresos a consecuencia de la aparición del cáncer, y durante toda la enfermedad, hasta niveles de extrema vulnerabilidad.

La asociación contra el cáncer amplia el servicio 'Infocancer 24 horas' a todos los días del año

El estudio comienza con unos primeros datos que relacionan la incapacidad laboral temporal que genera el cáncer, comúnmente conocidas como bajas laborales. Es también una de las enfermedades que requieren una mayor duración media de las bajas laborales respecto a otras enfermedades y, por poner un ejemplo, el cáncer de mama es la segunda causa de incapacidad temporal de más de 12 meses sólo superada por la patología lumbar. En definitiva, un paciente de cáncer necesita una de las bajas laborales más largas lo que significa ante todo un elevado impacto, traducido en "sufrimiento" para él y su familia difícil de cuantificar, pero además, también supone un enorme impacto económico en el núcleo familiar. Con motivo de la efeméride, la AECC ha presentado su renovado servicio Infocáncer 24 horas, que amplía el servicio de atención 24 horas durante todos los días del año, con el objetivo de proporcionar de forma ininterrumpida y a nivel nacional, información, apoyo y asesoramiento médico, psicológico y social sobre cualquier aspecto relacionado con la enfermedad. El servicio, (900 100 036) fue puesto en marcha en el mes de abril, y desde entonces y tal y como ha destacado la responsable del servicio Infocáncer y psicooncóloga de la AECC, Patrizia Bressanello, "hemos detectado que, en horario nocturno, las emociones se disparan.

La intensidad emocional es mayor por las noches y, además, no hay un círculo de apoyo para el paciente, ya que de madrugada descienden las posibilidades de llamada a familiares o amigos. Por tanto, es un momento de soledad, en el que es importante que la persona diagnosticada de cáncer sepa que siempre va a haber alguien al otro lado del teléfono". "Durante los fines de semana pasa algo parecido. El paciente no tiene disponible su red de apoyo sociosanitario, es decir, los servicios sanitarios y sociales a los que suele acudir porque no funcionan, y en ciertas ocasiones, hay sensación de desamparo en el paciente". El 62% de las personas que utilizan el servicio son pacientes y familiares, y el perfil del usuario es mujer menor de 60 años. Los familiares acuden al servicio Infocáncer para pedir pautas y saber cómo se puede ayudar a un familiar que está enfermo.