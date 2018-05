Las AMPAs que gestionan comedores escolares se concentran hoy para frenar su privatización

Las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (AMPAs) de los cuatro colegios almerienses que aun gestionan sus comedores escolares se concentran esta mañana para pedir a la Junta de Andalucía que no los asigne a empresas privadas. Bajo el lema No me toques la olla se llevará a cabo una cacerolada y se leerá un manifiesto a favor de seguir con la gestión de los comedores, y como muestra de apoyo a otras AMPAs de Andalucía en igual situación. Las AMPAS de los colegios Gómez Moreno, Santa Isabel, Goya, La Chanca, Europa, Madre de la Luz y Arcoiris, reflejan en el manifiesto al que darán lectura esta mañana a las puertas del CEIP Goya de la capital, "que desde hace años venimos gestionando los comedores escolares de nuestros centros, y que tenemos intención de seguir haciéndolo, denunciamos junto a Fapace, Fampa Alhambra y Codapa que la Junta de Andalucía borre del mapa una forma de gestión basada en la participación ciudadana y el desarrollo local". El alcalde de la capital, Ramón Fernández-Pacheco se ha comprometido a respaldar su postura, que defenderán las Ampas esta mañana en su concentraciones ante las puertas de los colegios afectados, y a plantear, incluso, una moción de apoyo.

Para Fernández-Pacheco, "los padres y madres forman parte de la comunidad educativa y en el caso de estas asociaciones almerienses, se ven perjudicadas por un proceso de licitación que, entre otras cosas, obliga a presentar documentación en el Registro de la Agencia Pública Andaluza, con sede en Sevilla, y a ceder a la empresa adjudicataria el equipamiento del comedor. Incluso si ese equipamiento es propiedad del AMPA, como ocurre en el caso del CEIP Francisco de Goya".