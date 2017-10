Abandona a su perro herido por una cadena de hierro que le rajó el cuello

La Policía Nacional de Almería ha detenido a una mujer de 23 años y vecina de Vera como presunta autora de un delito de maltrato animal después de que supuestamente abandonara a su perro 'Django' con graves heridas en el cuello ocasionadas por una cadena de hierro que tenía incrustada en la piel y por las que tuvo que ser herido quirúrgicamente.

Según indican desde la comisaría, la investigación se inició tras la denuncia presentada por una protectora de animales que denunció los hechos tras encontrar al perro, de raza American Stafforshire, el pasado día 19 de septiembre cuando vagaba solo por la carretera de Níjar en dirección a Retamar.

El can portaba una cadena de hierro que le oprimía el cuello y le había producido graves heridas, al tiempo que presentaba claros síntomas de desnutrición.

El animal fue ingresado en una clínica veterinaria donde tuvo que ser intervenido para retirarle la cadena, ya que se encontraba adherida en la piel del animal, de modo que hubo que retirarle tejido muerto del cuello durante la operación.

Los investigadores consiguieron identificar a la titular del perro, que llevaba el chip identificativo. Así, fue detenida como presunta autora de un delito de maltrato animal, quien se acogió a su derecho a no declarar en sede policial. Las diligencias instruidas por la Policía Nacional fueron remitidas al Decanato de los juzgados de Almería.

Según explica José Emilio Soler, de la protectora Animales en Apuros de Almería donde se recupera el can, el perro fue encontrado en condiciones "deplorables". Soler explica que "no sabíamos la procedencia del animal, pero sí las circunstancias en la que lo encontramos y vimos que era un caso claro de abandono", ha explicado Soler, quien ha señalado que la propia protectora interpuso en la Policía Nacional una denuncia ante los indicios de un posible caso de maltrato animal que ha terminado, finalmente, con la detención de la dueña del can.

La entidad, que se constituyó el pasado mes de febrero, se ha propuesto denunciar aquellos casos de maltrato animal con el fin de que "la gente se conciencie y coopere" para erradicar la violencia hacia los animales. "A veces nos vemos desbordados porque no tenemos refugio y contamos con casas de acogida", ha detallado Soler, quien ha especificado que actualmente atienden a una veintena de animales, entre los que hay varios perros considerados potencialmente peligrosos (PPP).

Desde la asociación, donde han recordado que cuentan con escasos recursos económicos para su actividad, han incidido en que ellos forma parte "de un eslabón más de la cadena" por lo que han agradecido la colaboración ciudadana y han pedido que se denuncien los casos de maltrato animal, ya que así se da a los animales la oportunidad de contar con una "buena salida" y "tener un hogar".