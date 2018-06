Absuelven a un acusado que se enfrentaba a 5 años de cárcel por un robo violento en Turre

El Juzgado de lo Penal 2 ha absuelto a un hombre que se enfrentaba a cinco años de prisión y al pago de una indemnización de 1.080,70 euros por un delito de robo con violencia o intimidación. El juez considera que no ha quedado probado que el procesado, A.R., defendido por el letrado Nabil El Meknassi, participase en un asalto que tuvo lugar sobre las 20:30 horas del 30 de noviembre de 2012 en una vivienda de Turre, donde tres personas ataviadas con pasamontañas se apoderaron de 45 euros, un portátil, dos móviles y varias joyas tras fracturar el marco de la puerta de la cocina desde el porche.

El juez dice que no existe prueba de cargo suficiente contra A.R. Recuerda que ha sido el único de los juzgados que negó su participación en los hechos afirmando que nunca estuvo en Turre. Refiere además la declaración de cuatro guardias civiles, subrayando la del instructor del atestado, y los indicios "insuficientes" que vinculaban a este hombre con el robo. Rechaza que se pueda desvirtuar su presunción de inocencia porque este robo tuviese un "modus operandi" similar a otros hechos en los que presuntamente habría participado. Tampoco ha quedado "en absoluto probado" que el ordenador sustraído fuese intervenido en su poder y añade que "no se sabe si porque dicho testimonio de los registros no es completo". Destaca que tampoco la propietaria de la casa ha declaradio en el juicio al encontrase en "ignorado" paradero y que unas escuchas telefónicas aportadas como prueba, y cuya nulidad fue solicitada por El Meknassi, tampoco pueden ser tenidas en cuenta porque no puede afirmarse con rotundidad que el móvil usado fuese suyo en exclusiva o que lo utilizasen otras personas. "Las pruebas dejan dudas en el ánimo del juzgador, no pudiendo basarse la condena en meras sospechas o conjeturas" incide el juez.