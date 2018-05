Absuelven a un acusado de maltratar a su mujer por unos pimientos

El juez Luis Miguel Columna Herrera, titular del Juzgado de lo Penal 1 de Almería, ha absuelto a F.J.A.S., un hombre que se enfrentaba a un año de prisión por supuestamente maltratar a su mujer durante una discusión por una caja de pimientos que pretendía regalar. En su sentencia, consultada por Diario de Almería, el magistrado considera probado que la relación de pareja del matrimonio se ha "ido deteriorando" y que efectivamente mantuvieron una discusión en el invernadero en el que ambos trabajan en El Ejido porque el hombre quería entregar como obsequio una caja de pimientos. Sin embargo, el juez Columna considera que no ha podido demostrarse que durante dicha riña F.J.A.S. golpease a su esposa como sostenían el Ministerio Fiscal y la acusación particular, que aún pueden recurrir el fallo, ya que éste no es firme.

Columna afirma que en el caso enjuiciado, el tribunal "tiene serias dudas en la forma que ocurrieron los hechos, pues el testimonio tanto de la denunciante, como del hijo de ambos, con la inmediación que ha dispuesto este juzgador, no es creíble, en esencia en si hubo o no patadas por parte del acusado a su esposa". Apunta que la mujer declaró que le pegó cuando ambos tenían la caja de pimientos y forcejeaban con ella para que no fuese regalada, mientras que su hijo dijo que cuando su padre tenía la caja, estaba separado de su madre, y que el intervino para que no pasara nada, "siendo las patadas posteriores".

También subraya las divergencias entre la primera declaración y la segunda, efectuada un día después, por la supuesta víctima, ya que "en la primera no dice nada de haber recibido patadas", y destaca que cuando llegaron los agentes al invernadero, "el acusado estaba tirado en el suelo y su mujer encima sujetandolo", por lo que asegura que es difícil "entender que sea cierta la versión de la denunciante, la cual, no podemos olvidar, desde que ocurrieron los hechos ha sacado más de 100.000 euros de la cuenta conjunta que tiene con el acusado".