Absuelven a dos hermanos condenados por abusar de los hijastros

La Audiencia Provincial de Almería ha absuelto a los dos hermanos que fueron condenados por violar y maltratar de manera habitual a los dos hijastros de uno de ellos y a quienes el Tribunal Supremo ordenó enjuiciar de nuevo al considerar que la primera vez no se valoró la prueba de descargo planteada por las defensas, "lo que vulneró su derecho a la tutela judicial efectiva". El tribunal de la Sección Tercera señala que, "efectivamente, valorada en conciencia la prueba practicada, no ha quedado acreditado más allá de toda duda razonable" que los dos acusados cometieran los hechos por los que se les impusieron penas, por un lado, de 14 años de cárcel y, por otro, de 3 años y 6 meses. La sentencia argumenta que los testimonios de los menores "no han sido suficientemente creíbles, convincentes y persistentes".