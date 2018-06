Absuelven al joven acusado de abusar a la novia de su hermano

La Audiencia Provincial de Almería ha absuelto al joven de 29 años para el pedían 15 años de prisión como el acusado de raptar a punta de cuchillo a la exnovia de su hermano y mantenerla encerrada durante dos días para agredirla sexualmente en varias ocasiones. La sentencia de la Sección Segunda, a la que tuvo acceso Europa Press, concluye que no ha quedado con la "suficiente claridad y evidencia" que A.O. cometiera los hechos que se le imputaban. Señala que la versión de la víctima no es "corroborada por dato externo alguno" y que presenta "contradicciones de entidad suficiente para generar duda en el tribunal". Indica que, a lo largo de la instrucción y en el acto de juicio oral, se aprecian "contradicciones y variaciones" en sus testimonios y alude a la forma de relatar los episodios enjuiciados "en los que se añaden unas veces, y se suprimen otras, datos relevantes no manifestados anteriormente o manifestados y suprimidos". El tribunal apunta a "ciertas e importantes diferencias" entre la declaración formal que hizo en sede policial y la primera puesta en conocimiento de los hechos, donde no dijo "nada del suministro de pastillas o somníferos" durante su retención, ni que en el interior del taxi que ambos tomaron "él hiciese exhibición de un cuchillo para forzarla a ir con él". Añade que fue en el juzgado "donde introdujo el empleo de somníferos y el haber sido amordazada pero no explica como".