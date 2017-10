Acepta 10 meses de prisión por dejar sola en su casa de Roquetas de Mar a su hija de 3 años

Una mujer investigada por la Guardia Civil por dejar sola en casa a su hija de 3 años, que fue encontrada asomada al balcón, llorando y con medio cuerpo por encima de la barandilla en Roquetas de Mar, ha aceptado una pena de diez meses de prisión. Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) han informado a Efe de que la mujer pasó este miércoles a disposición del Juzgado de Instrucción número 1 de Roquetas de Mar, que incoó diligencias urgentes. La mujer se conformó con la pena solicitada por la Fiscalía y se dictó sentencia de conformidad por delito de abandono temporal de menor con una pena de 10 meses de prisión que ha sido suspendida durante dos años, por lo que no tendrá que entrar en la cárcel.

El Instituto Armado ha informado en una nota de que los hechos por los que ha mostrado su conformidad la condenada tuvieron lugar el martes, después de que una llamada al 062 alertase de que había una niña que lloraba en el balcón de un segundo piso de esta localidad almeriense. Según trasladó esta persona a la Guardia Civil, no había ninguna persona mayor de edad con ella. Los agentes del puesto de Roquetas de Mar se trasladaron al domicilio y comprobaron que una niña pequeña se encontraba agarrada a la reja del balcón, junto a una maleta, llorando, a la vez que hacía ademanes con las manos y llamaba a su madre. Los vecinos de la niña informaron asimismo a los agentes de que instantes antes la menor se había subido a la maleta y había sacado medio cuerpo por encima de la barandilla con riesgo de precipitarse al vacío. Ante esta situación, los guardias civiles subieron a la vivienda e intentaron que la pequeña llegara hasta la puerta del domicilio, en el interior del inmueble, y evitar así el peligro de una caída. Sin embargo, "debido a la corta edad y el estado de nervios en el que se encontraba, no hacía caso a las indicaciones realizadas por los agentes para abrir la misma". Iintentaron localizar a algún adulto o familiar de la menor que residiera en la casa pero al no lograrlo, y debido al estado de nerviosismo de la niña, acabaron por forzar la puerta.