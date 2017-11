"Admiro muchísimo el esfuerzo de Almería"

Enrique Calvet Chambon llegó a la Eurocámara de la mano de UPYD pero pronto empezarían los desencuentros con este partido político y ahora trabaja como independiente dentro del grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa. Este economista es, además, licenciado en Lengua y Literatura Hispana y en Ciencias Físicas y ha militado en varios partidos políticos desde que cumplió la mayoría de edad. Se siente orgulloso de ser español y cree en una España de ciudadanos libres, iguales, sin racismo, sin discriminación y sin separatismos.

Toda una vida dedicada a la política.

Ha sido una pasión, la política siempre me ha apasionado en el sentido de defender mis convicciones y conseguir una sociedad mejor. La política partidista me ha apasionado menos pero no hay más remedio que hacerla. Ahora como eurodiputado independiente y solitario, digamos un llanero solitario, llevo muchas cosas por eso tengo un equipo grande y superior al normal.

¿Recuerda sus comienzos?

He estado en un partido político desde que tenía 18 años, aunque a mi la política me ha costado dinero hasta que llegué al Parlamento Europeo. Empiezo poco antes de mayo del 68, movimiento en el que participo y posteriormente decido volver a España y colaborar en sacar a España del franquismo. Algo de lo que estoy muy orgulloso, sin heroicidades. A todo el mundo le ha pegado un poco la policía, pero fueron peores los franceses en el 68 con mi espalda y mi lomo que los españoles del franquismo. Participé en la transición primero como miembro del PSP y más tarde en el PSOE.

¿Cómo fue su paso por el PSOE?

Estuve durante muchos años en el PSOE, fui un verso suelto, e intenté con éxito no vivir de la política porque en caso contrario eres preso de ella. Cuando llegó José Luis Rodríguez Zapatero, yo estaba bastante desencantado de lo que el PSOE estaba permitiendo sin resistir. Le concedí 2 años a su gobierno pero me fui del PSOE, porque consideré que estaba traicionando valores como igualdad, solidaridad, el no fraccionamiento de los sindicatos y la no discriminación de españoles. Yo creía haber visto uno de los peores gobernantes que ha tenido España en la historia de la humanidad y no es el peor porque después llegó Mariano Rajoy y ¡vaya mala suerte que hemos tenido!

Es muy crítico con los políticos españoles.

Es histórico que los políticos españoles han sido bastante malos, no ha habido un De Gaulle o un Churchill desde los Reyes Católicos, que si tenían cierto nivel. Los pocos buenos que hay prefieren dedicarse a los negocios y no a la política. Es una cosa que no sucede ni en Francia ni en Reino Unido, donde la élite toma responsabilidades.

Tras el PSOE llegó Ciudadanos.

Sí, participé en la creación de Ciudadanos. Recuperaban una visión indispensable de un espacio de ciudadanos libres y solidarios por encima de la distribución nacional o autonómica. Estuve unos años en Ciudadanos e incluso pertenecí al Consejo Nacional. Pero el partido se catalaniza demasiado y yo quería algo nacional, fue cuando nació UPYD con un proyecto interesante, su manifiesto fundacional, que se debe a Fernando Savater, defiende valores con los que estaba de acuerdo y me pasé a UPYD.

Tras su ingreso en UPYD, se convocan elecciones europeas y usted va en las listas.

En las últimas elecciones europeas fui de número 5 y no salgo elegido pero resulta que a los tres meses el que iba de numero 1 es la primera víctima de la crisis de UPYD. Una situación que se cargó el proyecto más bonito que ha tenido España probablemente desde la democracia, y ahí lo han dejado al pie de los caballos.

Momentos difíciles en UPYD que más tarde acabarían por afectarle a usted.

Me echan de UPYD y lo hacen diciendo falsedades.

Así que ahora usted es eurodiputado pero sin partido político español.

Hago mi trabajo con total libertad, con ética y sin consignas de partido, defendiendo mis convicciones y mi programa, me debo a un programa y estoy luchando por mis electores y por mi circunscripción sin problemas. Soy independiente, pero el coste es que no estaré en las próximas listas electorales, no creo que ningún partido me llame. Ahora trabajo según mis convicciones propias y no me pliego a disciplina de partido.

¿Cómo ha evolucionado ideológicamente en todos estos años?

Me sigo considerando más o menos socialdemócrata moderado. Nunca he pertenecido a ningún partido comunista, era del PSP de Tierno Galván y la gente de la Universidad me miraba como un marciano, no fui extremista en mi juventud y siempre he defendido los valores de la Ilustración: libertad, igualdad y fraternidad que hoy en día traduzco por solidaridad. Hasta tal punto que acabo de formar una asociación: ULIS (Unidos, Libres, Iguales y Solidarios). Era un enamorado de los estados unidos de Europa, así me había educado mi padre que era otro, y lo sigo siendo y también era absolutamente jacobino y lo sigo siendo. Quizás hay algo en lo que he cambiado en estos años y es en los motivos por los que voté en blanco a la Constitución.

¿Ahora votaría diferente?

No, ahora la votaría menos que antes pero he cambiado en algunos motivos. No vote la Constitución porque no soy monárquico, creo más en la Republica, pero ahora no le doy importancia a República o Monarquía. Hubo un momento en la historia de España en el que fue muy bueno tener Monarquía, el famoso 23 F. No vote la Constitución porque a mi modo de ver no permite una España plenamente laica porque tiene un cierto trato de favor a la iglesia católica. No voté la Constitución porque creí que el título Octavo, el de las autonomías, nos podía llevar a la catástrofe y solo me he equivocado en una cosa, nos ha llevado a la catástrofe más rápidamente de lo que yo me hubiera esperado.

¿Sin partido político en España, su lucha la hace a través de ULIS?

A la vista de que los partidos políticos están fracasando y nos llevan al desastre, ULIS nace en este momento para dar una oportunidad a que los ciudadanos españoles se pronuncien como quieren convivir. Ahora mismo nos enfrentamos a una trampa en la que participan los dos grandes partidos, no voy a hablar de los partidos que quieren la desaparición de España como Podemos y los partidos separatistas.

Se habla de una reforma del modelo territorial.

Lo primero que habrá que preguntarle al pueblo español es si quiere ser una unión de territorios más o menos malavenidos o si quiere ser una unión de ciudadanos libres, iguales y solidarios por encima de cualquier derecho territorial, es decir una España unitaria un poco como lo que es Francia y luego descentralizamos, pero en España no se ha descentralizado, en España se han creado 17 centros en pelea unos con los otros. Me siento profundísimamente español, orgulloso de serlo, no siempre orgulloso cuando veo a los separatistas, que también son españoles, lo que pasa es que son unos miserables. España no es un país cualquiera, España ha aportado cosas a la historia de la humanidad que ningún otro país ha aportado, y que pueda desaparecer España es doloroso y supondría muchísimo sacrificio y muchísimo dolor para mucha gente, que es lo que me importa.

¿Por qué no ha calado en mayor medida en la sociedad partidos como Ciudadanos y UPYD?

No prosperan estos partidos porque nacen en un momento en el que los otros están muy consolidados sobre todo a nivel territorial. De vez en cuando se alinean los astros y eso ocurrió en Francia con Emmanuel Macron. También la gente se mete con Podemos, están destruyendo España, son ignorantes, zafios, es una vergüenza que nos representen, oírlos te pone los pelos de punta, aunque el problema no es Podemos es que hay 5 millones de personas que los votan. Creo que en España ha faltado un líder porque la mediocridad se protege. Francia tiene tendencia a votar al primero de la clase pero en España se tiene envidia y se tiende a humillarlo, a minimizarlo y es un gran error. Faltan líderes y además hay un gran problema que es la educación. La gran tragedia de España desde el siglo XVIII es la educación.

¿Por qué en España no se ve factible acuerdos entre partidos políticos de ideologías diferentes que sin embargo si se realizan en el Parlamento Europeo?

En España los políticos tienen un nivel lamentable y sobretodo una falta de visión de Estado. En el Parlamento Europeo es diferente, en mi caso me llevo bien con la mayor parte de los políticos españoles. El europarlamentario debe ponerse en la piel que viene a defender Europa y que viene a defender asuntos de Estado y dejar la partitocracia y la política partidista.

¿A qué le tiene miedo?

A casi todo porque me considero un valiente y si uno no tiene miedo no es un valiente, será un inconsciente o un temerario, pero hay que tener miedo para vencerlo. Si queremos concretarlo más, tengo miedo a la vida que le espera a mi pobre sobrino-nieto que tiene ahora 2 años. Evidentemente el desguace de España arrastra el desguace de Europa.

¿Hay algo a lo que haya renunciado en su vida?

Por mi amor a la política y al tipo de vida al que me ha arrastrado puedo haber renunciado a tener hijos. Me considero una persona de honor y solo cojo las responsabilidades que creo que puedo cumplir y hasta en eso me equivoco. Económicamente, lo he pasado muy mal en determinadas situaciones y he preferido no tenerlos. Sin duda alguna he renunciado a ciertas comodidades materiales durante mucho tiempo, si yo hubiera sido dócil y me hubiera plegado a consignas de partido otro gallo me hubiera cantado.

¿Cuál es su deseo para estos dos últimos años como eurodiputado?

En Europa que quede claro que se van hacer unos nuevos tratados que den un salto cualitativo en la integración europea y por supuesto en España que se vuelva recuperar la ética y los valores esenciales y se funcione hacia una España de ciudadanos libres, iguales, sin racismo, sin discriminación y sin separatismos.

Por último, mire ahora al Sur de España, a Almería, y dígame ¿qué ve?

Me viene a la mente el gran esfuerzo y la gran ingeniosidad del desarrollo de sus invernaderos de una tierra muy dura y difícil de sacar riqueza y fruto. Es el esfuerzo de un pueblo, el ingenio español y lo admiro muchísimo.