Me pide mi amigo Antonio Carlos que colabore en la revista Compartir. Lo hago con mucho gusto, Antonio Carlos y su familia han hecho posible que a la Hermandad de la Santa Cena de Úbeda le tenga un gran cariño y devoción especial.

Entre muchas de las imágenes y mensajes que esta Hermandad nos transmite el miércoles santo, voy a hacer hincapié en uno: El Alimento.

Qué sería de una Cena sin los comensales y sin el alimento que comen y comparten. Hay algunos relatos que tenemos la suerte de disfrutar y de alimentarnos de ellos. Los podemos encontrar tanto en el Evangelio como en el Antiguo Testamento. Esta vez quiero compartir con ustedes este: (Josué 5, 9a.10-12) que me hizo reflexionar, pensar, rezar: "En aquellos días, el Señor dijo a Josué: "Hoy os he despojado del oprobio de Egipto." Los israelitas acamparon en Guilgal y celebraron la Pascua al atardecer del día catorce del mes, en la estepa de Jericó. El día siguiente a la Pascua, ese mismo día, comieron del fruto de la tierra: panes ázimos y espigas fritas. Cuando comenzaron a comer del fruto de la tierra, cesó el maná. Los israelitas ya no tuvieron maná, sino que aquel año comieron de la cosecha de la tierra de Canaán."

En estas pocas líneas nos encontramos una historia, un lugar y una petición. La Historia es la del Pueblo de Israel, el pueblo de Dios celebra la Pascua tras la entrada en la tierra prometida. Hoy en día ¿celebramos como pueblo de Dios la pascua como alegría de una esperanza, de una tierra prometida? o solo celebramos el ambiente de las calles, el número de cofrades, los adornos más bonitos, o que he podido encontrar un lugar en uno de los abarrotados bares de la ciudad, ¿Qué celebramos? Tal vez la pregunta sería ¿sabemos lo que celebramos?

Vayamos ahora al lugar, en el texto aparece la tierra de Canaán, el lugar donde se realiza la promesa. Pero ¿Cuál es nuestro lugar? ¿es el mejor sitio para ver la Cofradía pasar?, ¿Ese es el lugar que busco?, ¿o puede ser el lugar que ocupo en la Hermandad, en la jerarquía, y si es más alto pues mucho mejor? Para los creyentes, para los cofrades ese lugar debería ser nuestra Iglesia, nuestra comunidad cristiana, nuestra Hermandad, nuestro movimiento, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra sociedad. Esos lugares son también lugar de realización de la promesa, son también nuestra historia. En estos lugares del día a día, algunas veces no fáciles, son donde tengo que buscar "el alimento", para seguir el camino, para vivir la presencia de Dios.

Todo esto me lleva a una petición: Pido gracia para conocer y distinguir el verdadero alimento de aquel que llena o endulza, pero no proporciona nutrientes para ser mejor cofrade, mejor cristiano, mejor persona. Pido poder encontrar el alimento que me lleve a la misericordia, al perdón, al compartir, al amor, frente al que me distrae o me engolosina.

Todos los lugares que he citado antes, nuestro mundo, nuestra Iglesia, nuestra cofradía, nuestra sociedad, nuestra familia… son ya lugares de realización de la promesa, son lugares en el que ya se manifiesta la misericordia, el perdón, el compartir y el amor. Pero con frecuencia tenemos una mirada sobre la realidad propia de las noticias de la tele, de las redes sociales, etc.: entre la banalidad y la tragedia. No miramos, o no queremos mirar qué hay en tu vida, en nuestra iglesia, en nuestra cofradía y en nuestra sociedad; momentos y lugares de amor, de misericordia y entrega que deben ser reconocidos y celebrados. Y para celebrar tenemos que saber lo que celebramos y con quién lo celebramos. Jesús siempre tuvo claro esto y que esa celebración es agradecimiento. La celebración de la Santa Cena está llena y nos ofrece esos alimentos muy necesarios para todos: misericordia, perdón, solidaridad, servicio, entrega y amor. Soy creyente, creo en Dios y por eso creo que Dios nos proporciona alimento en nuestra tierra, en nuestra vida cotidiana, como lo hizo en la historia que comparto con ustedes: "El día siguiente a la Pascua, ese mismo día, comieron del fruto de la tierra: panes ázimos y espigas fritas. Cuando comenzaron a comer del fruto de la tierra, cesó el maná"

Me pregunto cómo uso ese alimento, me pregunto si lo comparto, me pregunto si a veces busco alimentos que no vienen desde el amor, la solidaridad, el perdón …y que me van envenenando.

Para finalizar me quedo junto al Jesús que bendice la mesa, que preside sin honores, como a él le gusta la mesa en la última Cena. Me quedo con el Jesús que comparte, que aprendió y fue un día aprendiz de carpintero siguiendo los pasos de su padre. Que vivió y vive en un entorno familiar, que ayuda a su madre, una madre que siempre estuvo junto a él hasta el final. Me quedo con Jesús de los pobres, de los últimos, de los olvidados, el que sana y escucha. El que da de comer. El que me propone que coma alimentos con proteínas de fe, con hidratos de espíritu y que comparta algo de azúcar con los que no pueden endulzar la vida.

¿Se animan a probar este menú? Lo mismo una vez probado les gusta.