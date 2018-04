Almería-León, una alianza forjada en la gastronomía

Los alcaldes populares de León y Almería, Antonio Silván y Ramón Fernández-Pacheco, mantuvieron ayer una primera toma de contacto en la que abordar los beneficios y el impacto del título de Capital Española de la Gastronomía y las claves para conseguir el éxito de la candidatura. León es el espejo en el que se mira Almería, no sólo por ostentar esta catalogación anual que conceden de forma conjunta la Federación Española de Hostelería y la Federación Española de Periodistas y Escritores de Turismo, sino porque la organización está siendo todo un referente para la proyección del destino con una programación original y novedosa que contempla más de 150 actividades durante todo el ejercicio.

El primer edil leonés transmitió ayer a su homólogo almeriense una serie de sugerencias para contribuir a fortalecer la aspiración de Almería 2019 y argumentó que "toda la experiencia previa a la candidatura tenía el denominador común de la unidad de acción social, del sector de los hosteleros, de los productores y del conjunto de las administraciones". Una unidad que resultó clave, según el regidor de la ciudad castellanoleonesa, al igual que el trabajo previo, la complementariedad de la capital con la provincia y el valor añadido que supone contar con marca propia, Productos de León, que cumple un cuarto de siglo aglutinando una quincena de figuras de calidad y más de 500 empresas adheridas.

El alcalde de León considera que este título supone un trampolín de futuro, no sólo durante el año en el que se ostenta, y fundamenta que tiene su razón de ser en el retorno económico, de publicidad, difusión y promoción de la ciudad y de los productores de la provincia. Silván Rodríguez y Fernández-Pacheco Monterreal anunciaron que trabajarán para aprovechar las sinergias entre ambas ciudades, con una eminente cultura de la tapa y el picoteo, para trasladar la realidad gastronómica de León en forma de productos a Almería, así como para exportar al norte lo mejor de esta provincia andaluza.

El alcalde de Almería agradeció la hospitalidad leonesa y destacó, más allá de la gestión de la iniciativa culinaria, que se han encontrado una ciudad limpia, bien gestionada y con una idea clara de proyecto de futuro que se asemeja a lo que quiere para la capital almeriense. "León ha puesto el listón muy alto", aseguró el primer edil, destacando principalmente la repercusión "espectacular" que está teniendo en la actual edición la Capitalidad Española de la Gastronomía fuera de sus fronteras. Ese impacto, que en los primeros cien días se ha cifrado en más de siete millones de euros en retorno económico de la campaña publicitaria, ha motivado el encuentro que ayer mantuvieron y uno de los pilares sobre los que se asienta la candidatura almeriense.

Fernández-Pacheco tomó buena nota de la gestión municipal de la iniciativa y de las sugerencias de su homólogo leonés mostrándose ilusionado en conseguir que la aspiración se culmine y que una vez se ostente el título se pueda conseguir la repercusión y notoriedad de León porque, a su juicio, "se ha colocado en el mapa de las ciudades más importantes del país en materia de turismo y gastronomía de España". León y Almería, pese a estar separadas por casi 900 kilómetros, tienen una realidad social con bastantes puntos en común, según consensuaron ayer sus alcaldes, quienes plantearon que las sinergias entre ambas ciudades son positivas. Fernández-Pacheco entiende que después de esta primera reunión la candidatura almeriense sale reforzada, si bien queda mucho camino por recorrer. "Hay muchas cosas que copiar de León, porque cuando se hacen bien hay que copiarlas y no hay que tener ningún problema en admitirlo". A partir de ahí, el proyecto con el que competirán ofrecerá elementos de los que no disponen los castellanoleoneses como "el sector hortofrutícola más potente del país" en palabras del regidor almeriense. "Almería es la huerta de Europa porque permite a los más de 500 millones de ciudadanos del continente comer hortalizas en invierno". Esa será una de las principales fortalezas, Almería es la despensa de la dieta mediterránea y no sólo en las verduras y hortalizas, también en productos frescos del mar.

"Estamos convencidos de que Almería lo tiene absolutamente todo para poder ser Capital Española de la Gastronomía. Tenemos un sector hortofrutícola que es el más potente de Europa y el mar Mediterráneo que nos ofrece unos productos estupendos", añadió el primer edil sin olvidarse de otros valores singulares y únicos como el parque natural y playas vírgenes. Eso sí, precisó, "nos falta lo que tiene hoy León que es esa notoriedad fuera de la provincia y ese renombre que está consiguiendo este año, además del orgullo de pertenencia de los leoneses", añadió. En su conversación, que ya tuvo una primera parte en la cena de la noche anterior, también dejaron constancia de que sería la primera ciudad mediterránea que asume la Capital Española de la Gastronomía y, según el alcalde de Almería, "la dieta mediterránea se merece ya esa designación". En la tarde del lunes realizaron un primer recorrido por la ciudad y compartieron puntos de vista sobre la gestión municipal y sus problemas. Y es que hay más de una similitud como que, por ejemplo, los dos presiden gobierno municipales del PP en minoría que han requerido del sustento de Ciudadanos para sacar adelante sus presupuestos.

El regidor castellanoleonés ha querido subrayar la importancia de la llegada del AVE a su ciudad, mientras que el almeriense tuvo que conformarse con confiar en los beneficios que aportará más allá del 2023. Ante los periodistas de León, Fernández-Pacheco aclaró que Almería está muy mal comunicada por muchos años de abandono de todas las administraciones: "Las actuales conexiones son francamente malas", reseñó. Y citó el otro gran problema, ajeno a la realidad del norte del país, que es el déficit hídrico. Pero mientras se resuelven, nada mejor que potenciar el destino con un título en auge. En el balance de los cien primeros días de capitalidad, la organización cifra el retorno económico del impacto en los medios en 7 millones de euros. "Hemos venido a aprender", reitera Fernández-Pacheco.