"Cuando fui a Almería me di cuenta de lo mal comunicada que está"

Gabrielmato, letrado del Cabildo Insular de La Palma, comenzó su andadura política en la década de los 90, desde entonces ha ocupado puestos en diferentes administraciones. En 2009 llegó al Parlamento Europeo y en su segunda legislatura como eurodiputado trabaja entre otras en las comisiones de Asuntos Económicos y Monetarios, Pesca y Agricultura y Desarrollo Rural. Afirma vivir los fines de semana en un paraíso, la isla de La Palma, sin embargo cada lunes renuncia a él para viajar a Bruselas o Estrasburgo e intentar encontrar soluciones a los problemas que acechan a los más de 500 millones de habitantes de la UE.

Mirando la ficha del Parlamento, donde se reflejan sus funciones, diríamos que le queda poco tiempo para dormir.

Es cierto que llevo distintas áreas y eso me hace duplicar esfuerzos, pero tengo buenos colaboradores y dormir… duermo y además muy bien. Siempre digo que no tengo problemas de conciencia, es verdad que dedico muchas horas a la política, pero lo hago porque me gusta y disfruto. Lo mejor que a uno le puede pasar es levantarse e ir al trabajo con ganas y yo vengo al trabajo con ganas, a pesar de que vengo después de un larguísimo viaje de 3 aviones de ida, que si los sumas a los 3 de vuelta hacen un total de 6 a la semana.

¿A pesar de llevar dos legislaturas no ha olvidado sus raíces y continúa teniendo su residencia en Canarias?

Si, sigo teniendo mis raíces y mi casa, mis hijos están más desperdigados pero intento ir casi todos los fines de semana. Eso es un esfuerzo adicional, y es un poco más porque vivo en una isla pequeña La Palma, con lo cual tengo doble insularidad, si viviera en Gran Canaria o Tenerife sería más fácil porque tendría un avión menos que coger, es el precio de vivir en el Paraíso, y es un precio que pago con gusto.

Antes de llegar a eurodiputado ha tenido otros puestos políticos, ¿cuáles destacaría?

Hice Derecho, saqué unas oposiciones y después entré en política, es verdad que siempre me había gustado la política pero es fundamental tener tu vida previamente echa, siempre recomiendo a los jóvenes que empiecen en política cuando ya tengan su carrera o su vida echa. Y comencé donde mejor se puede empezar y donde más se aprende que es en un ayuntamiento, después fui diputado en el Parlamento Canario, luego consejero, más tarde me fui al Congreso de los Diputados y también fui presidente del Parlamento Canario.

La vida política también le dejó tiempo para el deporte, ¿cómo llega al mundo del tenis y en concreto a ser árbitro internacional de tenis?

Llegué de forma casual, jugaba al tenis de pequeño y un año se celebró un torneo en Madrid en el Club de Campo en el que pusieron a los chicos que jugábamos al tenis de jueces de línea y allí empecé y seguí y seguí..., hasta el punto que he estado en 2 juegos olímpicos y 48 Copa Davis.

¿Cuándo fue su último partido?

Hace cuatro años, pero debo decir que tuve muchas dificultades, cuando fui presidente del Parlamento Canario me hicieron una campaña muy desagradable, no me apoyaron y luego se me hizo incómodo, ya no tenía tanto tiempo, tienes otras responsabilidades, te vas oxidando y dejé de disfrutar. Hago todo lo que hago mientras lo disfruto, me pasa lo mismo en política, estoy porque disfruto, el día que no disfrute me voy y vuelvo a mi puesto de trabajo, saqué mis oposiciones y tengo mi carrera profesional. Para mi era un hobby, ahora los árbitros de tenis son profesionales pero en mis tiempos éramos un grupo de amigos que lo pasábamos bien.

Su padre marino, nada que ver con política y sin embargo dos hijos con puestos de relevancia en política: Gabriel y Ana Mato, ¿qué pasó?

No lo sé, yo también me lo pregunto, soy un marino frustrado a mi me hubiera gustado ser marino y al final mira donde estoy, son las cosas de la vida.

¿Quién animó más: Gabriel a Ana o Ana a Gabriel?

Yo creo que fue en paralelo, al principio ella estaba más involucrada porque yo era muy joven, pero siempre que podía ayudaba en Alianza Popular. Mi intención era ser marino, estudié Derecho para ser jurídico de la Armada pero unificaron los cuerpos y deseché la idea. Me fui a Canarias para asesorar en temas de administración local al presidente del Cabildo, estuve de juez dos años en Canarias y entré en política, nada más lejos de lo que en principio quería ser.

¿Se arrepiente?

No me arrepiento de nada, saco lo positivo de cada momento por muy malo que sea. La política es más dura de lo que la gente se cree, pero algo tiene que gusta, tiene cosas negativas pero tiene más positivas porque en caso contrario no lo haríamos, yo no creo en los mártires de la política, ninguno somos mártires lo hacemos porque nos gusta y porque pensamos que podemos hacer un servicio.

¿Cuáles son sus mejores recuerdos?

Tengo muchos pero recuerdo cuando me nombraron concejal por primera vez, nos enteramos que íbamos a tener la alcaldía 10 minutos antes de la votación, fue un momento muy bonito. También cuando asumí la presidencia del Parlamento de Canarias, en el Congreso de los diputados disfruté y aprendí muchísimo y ahora en el Parlamento Europeo es un buen momento. Son metas o pasos que muchas veces no los tienes previstos y van surgiendo.

Hablemos de su trabajo como político ¿usted siempre ha estado vinculado a la agricultura y la pesca?

Sí, fui consejero de Agricultura y Pesca del Gobierno de Canarias y cuando estuve en el Congreso de los Diputados también estaba en la comisión de Agricultura y en esta legislatura soy coordinador de la comisión de Pesca y sigo llevando temas de agricultura, aunque en menor medida.

En relación a la comisión de Pesca, ¿en qué está inmerso actualmente?

He estado trabajando en un dossier que creo es de los más importantes que hay ahora mismo y yo resumo en qué, cuándo, cómo y dónde se puede pescar y evidentemente tiene una importancia enorme para nuestras regiones. Mi planteamiento en este informe está basado en la regionalización, yo defiendo que tiene que haber una base común pero señalando que no es lo mismo pescar en Andalucía que en Canarias. Las regiones se deben poner de acuerdo sobre qué tipo de pesca pueden hacer en cada cuenca, con qué tipo de peces o qué tipo de redes o de mallas pueden utilizar en cada una de ellas porque son realmente los implicados los que saben lo que se puede hacer.

¿Están intentando acercar la elaboración de la legislación a los pescadores?

Sí, porque ellos son al final los más interesados, frente a los fundamentalistas de salvar el mar, yo digo que todos queremos que haya más peces pero también queremos que haya barcos pescando los peces y que haya industrias donde hombres y mujeres trabajen, con lo cual esa es la verdadera sostenibilidad no solo desde el punto de vista medioambiental sino también económico y social y ahí es donde tenemos que luchar y conseguir ese balance. Este reglamento de medidas técnicas va a resumir 35 disposiciones legales en una sola con lo cual va a ser mucho más simple y más asequible para los pescadores y para las industrias.

¿Usted cree que su aprobación será antes de que finalice la legislatura?

Yo confío en que seamos capaces. Es una oportunidad que no podemos perder, tiene que ser en esta legislatura. Creo que en España el sentir general es muy bueno en relación con la propuesta.

La agricultura es otro de los temas que preocupan a Almería.

Nosotros estamos absolutamente en contra de una Política Agraria Común que vaya a renacionalizar los fondos o las ayudas, es decir que las ayudas que vienen directamente de Europa se conviertan en ayudas cofinanciadas o cada vez más financiadas por los estados miembros porque ahí tendremos un grave problema. Mantenemos claramente que el primer pilar, las ayudas directas, tienen que mantenerse porque son fundamentales para Almería y para toda España. Es verdad que tenemos un problema añadido y que no nos podemos engañar: el Brexit. Una parte muy importante del presupuesto comunitario es para el sector agrario, si ese presupuesto comunitario desciende por la salida de Reino Unido, algunas partidas presupuestarias se verán afectadas y hay quienes mantienen que la PAC debe ser una de ellas.

¿No cree que el sector está necesitado de mano de obra joven?

El tema del relevo generacional es fundamental, hay que intentar que la gente joven se quede en el campo. Almería es un ejemplo y hay que hacer una apuesta muy clara en la juventud por mantener la agricultura. Pienso muchas veces en el agricultor y las dificultades que tiene y no le encuentro una solución inmediata al por qué le pagan tan poco y ese producto a la hora de comprarlo en los supermercados vale tanto. El camino es muy largo y muy costoso para él.

¿Ha visitado Almería?

Sí, pero tengo que visitarla de nuevo, cuando fui a Almería me di cuenta de las dificultades y de lo lejos y mal comunicada que está. Tengo una relación directa con la provincia porque, entre otros, el diputado por Almería, Rafael Hernando, me llama mucho porque tiene una permanente preocupación por ella.

Me imagino que con el diputado también habrá hablado de otro pilar importante para Almería como es el turismo.

Sí y tenemos que cuidarlo. El turismo no es incompatible con la agricultura y son dos temas fundamentales. El turismo es una fortaleza innegable y es una fuente de riqueza, hay que cuidarlo mucho pero hay que hacerlo compatible con el sector agrario. Es cierto que en muchos momentos se ha eliminado o cambiado el sector agrario por construcciones turísticas pero eso es un error y lo que hay que hacer es compatibilizar.

Se habla de romper la estacionalidad.

Aunque suene tópico tenemos que apostar por un turismo de calidad, aquel que deje dinero y no estropee ni el Medio Ambiente, ni que sea un turismo de borrachera, pero yo creo que no es el problema de Almería en estos momentos. Almería ha sido capaz de mantener un turismo de cierta calidad entre otras cosas porque tiene mucho que ofrecer. A los turistas hay que cuidarlos, hay que seguir esforzándonos en la educación, el progreso está en la educación, debemos tener buenos profesionales del turismo.