"Almería huele a ilusión y sabe a frescura"

HOY en Mesa y Mantel compartimos el Pan y el Vino con Carolina Lafita. Perfil del Personaje: Nace en Barcelona (1979),padre Médico. Un hermano desarrolla su infancia y adolescencia en Zaragoza, Salou, Valencia, que las recuerda llena de felicidad. Amiga de quedar a tomar café con sus amigos, recordando con cariño el café bombón, que ahora lo encuentra muy dulce.

MENÚ:Elige almuerzo a las 14.00 horas, llegando muy puntual al Restaurante del Avenida Hotel, en la que nos recibe Tony García con todo su equipo y ejerce de anfitrión y cocinero. Previo al inicio del Menú pide un mosto y su acompañante un agua.

1.Degustación de Aceites AVOE (Aceite de Oliva Virgen Extra)- Tony García & Almazara de Fiñana.-1. Arbequina. 2. Coupage. 3. Picual. Todos de excelente calidad, destacando por su melosidad, finura el Arbequina, con un Coupage Excelente, en el que destaca la Picual por su marcada personalidad, con picor en garganta. Destaco el Coupage con sobresaliente.-

2.Degustación de Tomates Cherry. Gran nivel en la selección realizada por Tony García, en una explosión de colores y sabor. Maridaje con AVOE Arbequina y Picual, en una selección de mas intenso y potente(el Cherry) al de menos intensidad.. Interesante experiencia. Los tomates cherry de Almería, no tienen nada que envidiarle al Tomate Raf. (Tony Garcia). Todos asentimos.

Vino: Saetías vino blanco de Bodegas de Serón. Cepa Sauvignon Blanc, mono varietal. Valle del Almanzora, color amarillo pajizo, pálido, limpio, brillante y cristalino. En nariz presenta aroma intenso, fruta tropical y aromas florales. Gran frescura en boca, con una lograda acidez, que inunda toda la boca. Nota. Sobresaliente.

3.Sopa fría de tomate con Albahaca y queso cremoso seronés, con sésamo caramelizado. Este plato es todo un espectáculo, explosión de sabores, predominando el tomate con el cual lo elabora, así como de colores y preparación en Mesa, por nuestro Anfitrión. Sin duda: Sobresaliente. Vino Saetías Blanco. Excelente combinación.

4.Carpaccio de gamba roja del Mar de Alborán con AOVE Arbequina. Es uno de los platos estrella del Chef y por unanimidad nos pareció un plato muy logrado. Tenía una sorpresa: Mahonesa de Wasabi. En este caso muy agradable, lo que hacía, era potenciar el plato. Vino Saetías blanco.

5. La huerta de Almería sobre crema de Flor Blanca (coliflor) con AVOE picual. Tony García interpreta muy bien nuestras verduras y las combina acertadamente, con una AVOE variedad picual que las resalta. Vino Saetías Blanco.

6.Huevo a baja temperatura con Trufa Negra de Ohanes y alcachofas con boletus confitados. Plato logrado, con un huevo tipo poche, escalfado, que combina con el Oro Negro, una trufa de Almería, de Ohanes, que su proveedor personal, se la trae al restaurante. Nos recomienda el Maître romper la yema y mezclar todos los ingredientes y luego comerlos con la cuchara. Vino Didacus Tinto 2015. Medalla de Oro en dos ocasiones por la Diputación de Almería al mejor vino tinto. Mono varietal Cepa Syrah, Valle del Almanzora, a 700 mts de altura, en espalderas. Vino color rojo picota, con ribetes granate, brillante y limpio. En nariz intenso y complejo y en boca suave, envolvente con taninos suaves y de gran volumen. Fermentación malo láctica en Barricas de Roble Húngaro y Americanas(60 y 40% respectivamente), El vino se fermenta en sus propias lías, permaneciendo 8 meses en Barrica.

7.Cocido de Trigo con papada y morcilla de la Sierra de María. No podía faltar un plato de cuchara clásica en un Menú Degustación Almeriense. Cumplía fielmente con el principio más elemental por unanimidad en cualquier plato caliente de cuchara: estar muy caliente y humeante. Vino Didacus Tinto 2015.

8.Nuestro cordero ecológico segureño de Los Velez 2018. Podríamos afirmar que ha sido uno de los platos estrella del menú. Hecho a baja temperatura, conservando la carne ecológica todas sus propiedades. Sobresaliente. Vino Didacus 2015.

Postres: Helado de Talvinas de Vera con Almendra Marcona Ecológica. Leche frita con Helado de Tomate Raf. Tony García maneja los postres con mucho acierto. El contraste de las talvinas con la Almendra Marcona gourmet es francamente exquisito y por igual el Helado de Tomate Raf.

Degustación de Queso Seronés. Raúl Pegalajar desde Serón envió una selección de sus mejores productos y con razón sobrada, están en el más afamado de los concursos de quesos del Mundo, WorldCheese. Elaborados con leche de cabra de la raza granadino-murciana, con gran esmero, profesionalidad y meticulosidad. Variedades.- Degustamos los semi, el de vino, el de romero, el trufado y por ultimo el Gourmet, con 6 meses de maduración. Destacaron de manera especial el de Vino, Romero y por supuesto el Gourmet. Un gran regalo a los 5 sentidos.

- Díganos sus 3 platos preferidos. -Paella de Mariscos, un buen plato de jamón y Tortilla de Patatas.

- ¿Cuál es su bebida preferida?

- Agua.

- ¿A qué huele Almería ?

- A Ilusión.

- ¿A qué sabe Almería?

- A Frescura…

- ¿Almería de tapas o bien de cocina a mesa y mantel, elaborada, cocina de autor?

- Almería es una provincia privilegiada, que puede presumir de tener ambas a una gran altura, estando en perfecta armonía. Es motivo de estar muy orgullosos y seguro de dar envidia.

Los que están a su lado trabajado a diario, mano a mano, la Sra Tamara Sánchez Álvarez, técnico de turismo del Ayto. de Almería, que nos acompaña en el almuerzo, la definen como una persona muy trabajadora, constante y perseverante, a lo que nuestra invitada matiza: Lo más importante es saber rodearte de un equipo, no solo muy bueno, si no que sean superior a ti.

Master of Arts in Diplomatic Studies, Londres, Reino Unido. Tesis del Master: Gibraltar (2003-2004), Hubo un antes y un después en mi vida, superar con éxito un Master exigente, en lengua inglesa, durante 2 años, me llevo a la conclusión, que si había superado este reto, era capaz de afrontar y superar otros. Titulada en la UAL Experto en Dirección y Gestión de Empresas, ocupando el cargo Técnico en Cooperación y Desarrollo Empresarial.- Confederación de Empresarios de Almería-ASEMPAL, y declara: "No hubiese podido desarrollar mi actividad municipal, sin la experiencia en la actividad privada-

Su labor en el Ayto. de Almería se inicia en Junio 2011 y ha ido desempeñando múltiples cargos, destacando de manera especial Consejal Delegada del Área de Igualdad (Abril 2013-Mayo 2015) siendo distinguida con el premio Menina Andaluz y Nacional por la campaña Únete contra la Violencia de Genero.

- Tiene Vd. una clara vocación de voluntariado y causas benéficas, con especial atención a la Violencia de Genero, Infancia, Reducción de pobreza,, etc. De todas ellas cual es la que más le 4motiva.

- Sin lugar a dudas, la Violencia de Genero.

- Dígame su tres grandes retos en la actualidad.

- Lo podemos resumir en uno: Conseguir la nominación para Almería como Capital Gastronómica Española 2019. Es mi gran objetivo.

- A sus espaldas recae gran parte de la responsabilidad de la Organización de la nominación de Almería como Capital Gastronómica Española (2019). ¿Qué significaría para Almería y provincia poder conseguirlo?

- Sería posicionar Almería en el mapa. Otros de los grandes objetivos son la creación de empleo y riquezas, ambas fundamentales y básicas.

Hoy hemos compartido Mesa y Mantel con Carolina Lafita y Tamara Sánchez en un almuerzo distendido y muy agradable, en la que nuestra invitada, ha mostrado su pasión por la Capitalidad de Almería 2019 y se declara Ciudadana del Mundo, pero vive, trabaja y ama, la Ciudad que huele a Ilusión y sabe a frescura: Almería.

Me quede con dos frases.

1. Posicionar en el mapa a Almería

2. Almería huele a ilusión y sabe a frescura.

