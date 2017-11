"Almería tiene muchísimas posibilidades y es para estar orgullosos"

El eurodiputado socialista Sergio Gutiérrez compagina su trabajo como concejal en la localidad toledana de Escalona con su dedicación al Parlamento Europeo. Licenciado en Derecho fue secretario general de las Juventudes Socialistas de España durante casi 5 años y llegó al Parlamento Europeo en 2010. Preocupado por empleos y salarios dignos, en su segunda legislatura como eurodiputado, le gustaría que saliera adelante un seguro de desempleo y una directiva de rentas mínimas.

Usted es vicepresidente de la comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, ¿qué temas están ahora en su agenda?

Fundamentalmente estamos trabajando en la regulación de la economía digital, de las plataformas en línea, y provocar en definitiva una regulación para evitar un futuro conflicto social.

Son temas muy de moda ahora.

Sí, y en esta comisión queremos crear una directiva para regular la economía digital. La política tiene que avanzar en la regulación, tiene que adelantarse a los conflictos y resolver zonas grises que se están produciendo entre la economía tradicional y la economía digital. No podemos dejar que los conflictos, que estamos viendo sobre todo con el problema del transporte, se resuelvan con el paso del tiempo por los tribunales o incluso dejemos desamparados a los trabajadores ante la negociación colectiva, por tanto hay que adelantarse.

También forma parte de la comisión de Empleo y Asuntos Sociales.

En esta comisión trabajamos en la construcción de una dimensión social que intente incrementar los salarios, mejorar las condiciones de trabajo del conjunto de los trabajadores y crear un suelo social a escala de la UE. Espero que podamos sacar adelante una directiva de rentas mínimas.

¿En qué consistirá?

Estamos perfilando la elaboración de un marco europeo de salarios mínimos es decir, intentar que los salarios a la baja dejen de ser un instrumento de la competitividad económica. En los últimos años hemos empezado a oír hablar de términos nuevos que nos deberían hacer reflexionar, como los trabajadores pobres o la pobreza laboral. Cuando desde el trabajo no garantizas que la gente pueda pagar su hipoteca, llenar la cesta de la compra o pagar el recibo de la luz estamos rompiendo el cordón umbilical que une a la ciudadanía con la sociedad. Tenemos que recuperar la dignidad de los salarios, para volver a conectar con la sociedad sobre todo a una generación de trabajadores jóvenes.

¿Se puede avanzar en una Europa más social?

Ese es uno de nuestros objetivos, por ejemplo queremos un seguro europeo de desempleo, si hemos creado un fondo europeo para cuando un banco quiebra, cuanto más podríamos crear un fondo europeo para rescatar a los desempleados, para decir también que los parados no son de cada país sino del conjunto de toda la ciudadanía europea.

¿Cómo se podrán conseguir todos estos objetivos cuando el dinero de la UE disminuirá con la salida de Reino Unido?

Hay que definir las condiciones de salida aunque es verdad que habrá menos dinero. Aquí hay tres cuestiones que nos planteamos: la primera es que necesitamos ingresos propios, ya hay una propuesta para tener ingresos propios de la UE, el impuesto de transacciones financieras es un ejemplo pero no solo eso. Las políticas comunitarias o los objetivos comunitarios no pueden depender de la voluntad de los estados miembros o a veces del chantaje de los estados miembros, lo que aporto y lo que dejo aportar.

Ingresos propios y ¿aumento de las aportaciones de los estados miembros?

Esa es la segunda cuestión: los estados miembros también tienen que aportar más, estamos haciendo políticas muy ambiciosas, tenemos una política comunitaria muy potente pero solo con el 0,9 del PIB europeo, esto es ridículo en comparación con otras zonas del mundo. La tercera cuestión es que tenemos que marcar mejor las prioridades. Con estos tres aspectos es posible hacer muchas más cosas de las que estamos haciendo.

¿Por qué cree que la política europea está tan alejada de la ciudadanía española?

Creo que en España, aunque se ha mejorado en los últimos años, no hay un debate serio de la política europea. No podemos dejar de lado tampoco que somos 54 eurodiputados para más de 46 millones de españoles y aunque intentamos llegar a los ciudadanos no siempre se consigue.

¿Es mucho más fácil cuando el trabajo es el de concejal?

Para mi es una combinación perfecta, sigo siendo concejal en mi ayuntamiento, (sin sueldo). En mi caso estoy inmerso por una parte en el debate de la política europea de grandes estrategias, de grandes objetivos y por otro lado sigo la cotidianeidad y la cercanía de la política local, combinar ambas cosas es un lujo. Esa combinación de lo grande con lo pequeño, me hace estar muy satisfecho de lo que es el trabajo político. Todo lo que se hace aquí termina afectando en la vida cotidiana de nuestros pueblos y ciudades.

¿Ha perdido algo con su elección profesional de centrarse en el ámbito político?

La política bien entendida es sacrifico porque estás siempre al servicio de los ciudadanos y por lo tanto hay una parte personal que supone un sacrifico, pero la política es vocacional y nadie nos obliga ni a entrar en un partido ni a tener un escaño y por lo tanto cuando la ejerces es verdad que los sacrificios que ven o que siente tu familia o tus amigos obviamente se compensan con los objetivos cumplidos y con esa gran vocación que en mi caso tengo desde muy niño.

¿Se acuerda por qué entró en política?

Sí, una mezcla de tradición y vocación. Mi abuelo era el presidente de la agrupación socialista de mi pueblo, yo estaba completamente enamorado de mi abuelo, cuando murió tenía 11 años a punto de cumplir 12 y sentí que tenía que coger su legado. Lo llamaban el Gandhi de Escalona, por la forma como había entendido la política y vivido el partido socialista. Por ese motivo me acerqué a la política y entonces me di cuenta de que era vocacional.

Es su segunda legislatura en el Parlamento, muchos buenos y malos momentos, pero ¿recuerda el mejor?

El mejor momento lo guardo aunque no se ha trasladado a la opinión pública. Poca gente sabe que los bancos de alimentos se sufragan en su gran parte con dinero europeo y hubo un momento en el que 3.000 millones de euros desaparecieron de los presupuestos públicos y dimos una batalla muy grande. Era el momento más duro de la crisis en Europa pero principalmente en España, fui uno de los que lideraron esa batalla y conseguimos mantener ese dinero que daba sostenibilidad a los bancos de alimentos. Esa fue una gran victoria personal, algo tan básico como el que una sociedad en los momentos más duros garantice un plato de arroz a la gente que peor lo está pasando.

¿Y el más duro?

No lo se, estamos viviendo tantos… el Brexit fue tremendamente doloroso… ver como los populismos pueden llegar a triunfar cuando nos descuidamos los demócratas, es tremendamente duro.

¿Cómo está viviendo el tema de Cataluña?

Con una gran tristeza, ver como una parte de tu país intenta desconectar sentimentalmente es triste pero creo que todavía hay espacio para resolver el problema catalán. Hay un mensaje muy claro, dentro de la ley el diálogo es más que posible, diálogo y flexibilidad pero dentro de la ley. En el momento en el que los independentistas se mantengan fuera del estado de derecho obviamente todo se complica.

Si pudiera eliminar algo de su trayectoria política, ¿qué sería?

No soy de los que se arrepienten, creo que de los aciertos y de los errores se aprenden, y las personas somos una combinación de experiencias. Puedo estar muy orgulloso de muchas cosas y de otras arrepentirme pero he aprendido de todas las situaciones por lo que no borraría nada.

¿Qué ha ganado como político siendo eurodiputado?

Una visión muy amplia de lo que tiene que ser el multilateralismo como solución de los conflictos, un país solo en un mundo cada vez más globalizado no puede con los problemas que se le vienen encima por la globalización económica y por la digitalización de la economía y por lo tanto es imprescindible estar cada vez más integrados, trabajar de manera más coordinada para afrontar los problemas. Aquellos que quieren ser cada vez más pequeños, aquellos que quieren crear más fronteras, están tremendamente equivocados. La UE hoy no es que sea el proyecto más necesario o el proyecto más ambicioso sino que es el único proyecto posible.

¿El Parlamento Europeo es lo que se imaginaba que sería?

Me encontré lo que buscaba y esto es un espacio en el que ayudar a cambiar las cosas, mejorar la vida de la gente. El grupo socialista está en la oposición pero en una posición colaboradora, que pacta y habla con todos los grupos políticos. El Parlamento es un espacio muy importante para intentar cambiar las cosas, proponer los cambios que necesita la sociedad de hoy, y me siento muy orgulloso de poder trabajar aquí y de poner mi grano de arena en la denuncia de los problemas y en la aportación de las soluciones.

¿Cómo ve a España dentro de Europa?

Somos un país ejemplar para la UE, en estándares democráticos, en potencial económico, en modelo social, pero tenemos obviamente un país que ha sufrido como ningún otro las consecuencias de la crisis porque nos golpeó fuerte y tomamos malas decisiones políticas sobre todo cabalgando el caballo de la austeridad y nos tenemos que recuperar. Debemos tener claro que más allá de los problemas coyunturales como consecuencia de 10 años de crisis, somos un gran país, ejemplar en muchas cosas y que no debemos cambiar y no debemos confundir nuestras capacidades como país de las malas decisiones que toman sus gobernantes.

¿Conoce Almería?

Sí, he estado varias veces y he disfrutado de las playas de allí, me acuerdo especialmente de Aguamarga.

¿Cómo ve a esta provincia?

Hay que hacer muchos esfuerzos para ayudarles a salir adelante porque tiene un potencial tremendo. Es el gran invernadero de Europa, el gran suministro de Europa, pero tenemos que ayudarles a ser más competitivos, a resolver sobre todos los problemas con el transporte. Es una provincia que tiene muchísimas posibilidades y es de las que más orgullosos nos tenemos que sentir, porque la marca España la tiene y la defiende dentro de sus propios productos, pero necesita una mano en inversiones.