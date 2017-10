"Almería tiene mucho potencial turístico y agrícola y debe desplegarlo"

Rosa Estaràs, vicepresidenta de la comisión de Peticiones en su segunda legislatura como eurodiputada en el Parlamento Europeo bajo las siglas del Partido Popular Europeo, defiende con orgullo su Mallorca pero eso no le impide sentirse española y europea. Ha vivido tiempos difíciles en política, en especial cuando asumió la presidencia del PP balear y ahora dice encontrarse en un buen momento. Vuelve todas las semanas a su isla y ello le ayuda a tener los pies sobre la tierra y no creerse superior a nadie.

Usted es vicepresidenta de la comisión de Peticiones, ¿qué asuntos se tratan en ella?

Creo que es la más política de todas las comisiones del Parlamento, recibimos las quejas, las sugerencias y las reclamaciones por parte de cualquier ciudadano de la UE, basta que haga un escrito muy simple y que sea residente en la Unión para que nosotros estemos obligados a darle una respuesta.

¿Siempre contestan?

En el momento en el que un ciudadano hace una petición se pone en marcha siempre un procedimiento, se mira si realmente es un tema europeo y si es así se solicita información al estado miembro, a la comisión ejecutiva o alguna comisión parlamentaria. Se puede llegar al caso de que hay que hacer una investigación y un grupo de la comisión se traslada al estado miembro. Es un buen instrumento de presión y al servicio del ciudadano.

¿Cuántas peticiones se pueden recibir al año?

Muchísimas, más de dos mil. De España hemos visto temas de preferentes, desahucios, niños robados, el accidente del metro en Valencia, el cierre de Canal Nou, temas medioambientales, el Delta del Ebro, el Mar Menor, los asesinatos sin resolver de Eta, el independentismo y muchos otros. Todo lo que es noticia en España con una cierta polémica se traslada aquí, evidentemente no siempre hay competencia europea.

Además, ¿usted forma parte de la comisión de Asuntos Jurídicos?

Sí, es una comisión muy técnica lo contrario a lo que hacemos en Peticiones. Aquí tocamos el Derecho Civil, sobre todo el Mercantil, por ejemplo derechos de autor, patentes, insolvencias o inmunidades, entre otros.

También está muy implicada en el tema de la discapacidad, ¿no es así?

Sí, soy vicepresidenta del grupo de interdiscapacidad, tratamos todos los temas que tienen que ver con discapacidad, que son muchos. En este sentido una de las cosas más importantes que habremos hecho este año es el acta europea de accesibilidad, una directiva que obliga a los estados miembros a que cambien la legislación para que en un plazo de tiempo todos los bienes y servicios sean accesibles a las personas con discapacidad.

En la anterior legislatura pertenecía a la comisión de Desarrollo Regional, aunque ahora no es uno de sus temas supongo que el reparto de los fondos europeos le preocupa.

Los fondos europeos se reparten cada siete años. El último reparto fue 2014-2020. Ahora se empezará a hablar de las futuras negociaciones 2020-2027. Es un debate intenso porque te das cuenta que cada región tiene sus problemas y hay que tenerlos en cuenta. Al final se hace un reparto equitativo e equilibrado de acuerdo con las dificultades de cada zona. Pero tenga seguro que aspectos como la desertización de Almería se tienen en cuenta.

¿Qué recuerdos tiene de su paso por Almería?

Me viene a la cabeza turismo, sol, zonas desérticas y gente maravillosa porque tengo amigos de allí y son gente muy sana, alegre y noble.

¿Cómo calificaría a esta provincia?

Almería tiene mucho potencial turístico y agrícola y es necesario poder desplegarlo pero lo importante es hacerlo con calidad y de manera sostenible en el tiempo. Hay que conseguir que el entorno sea atractivo y sostenible, y el secreto es que la gente repita porque si repite quiere decir que has hecho una apuesta por la calidad indiscutible.

El turismo es una buena fuente de ingresos en muchos lugares de la geografía española, no sólo en Almería.

España es un paraíso para el turismo porque además es muy diversa y puedes encontrar en cada sitio algo espectacular e irrepetible. Todas las regiones de España son potencialmente regiones turísticas. Cada región tiene algún tipo de turismo, lo interesante es que cada una sepa sus potencialidades y desplegarlos correctamente. Lo importante es saber lo que queremos ser, lo que podemos ser y hacerlo bien. Calidad no significa ser caro significa que tu encuentras lo que buscas en las mejores condiciones.

¿Cómo llega usted a la política?

Estaba estudiando tercero de carrera y mi profesor de derecho laboral me pidió que me presentara al consejo de estudios de la Universidad. Me presenté, gané y a raíz de esto me llamaron los del PP de mi pueblo Valldemosa y me pidieron que formara parte de las listas municipales en el año 87.

Una estudiante metida de lleno en la política activa.

Así es y pedí que me pusieran al final de la lista porque tenía que seguir estudiando. No salí elegida en mis primeras elecciones pero participé activamente en la campaña. Tenía 22 años cuando hice mi primera campaña y disfruté mucho.

¿No se arrepiente del giro que dio su vida?

Mi carácter es de arrepentirse poco de las cosas que has hecho pensando, yo he disfrutado mucho, continúo disfrutando, la política me ha dado tanto que no me arrepiento. Es cierto que tienes momentos muy duros, durísimos, son momentos de bajón, complicados, eso pasa en todos los trabajos, pero… el balance es tremendamente positivo.

¿Tiene en mente algunos de esos momentos duros?

Cuando cesó Gabriel Cañellas por el tema del túnel de Sóller. Recuerdo cuando fui presidenta del PP en Baleares casi tres años y cada día pasaba algo. Fueron momentos muy angustiosos porque no sabes muy bien que está pasando. Los casos de corrupción te destrozan humana y anímicamente, porque tú estás al servicio de la gente y que alguien de tu entorno haya engañado es duro. Estos momentos son durísimos pero hay otros como los atentados de ETA.

Comenzó muy joven en la política y ha tenido tiempo de pasar por todos los ámbitos.

Sí y cada momento tiene lo suyo. Fui concejal de Valldemosa a los 26 años, estuve 15 años en el ayuntamiento y creo que di lo mejor de mi. En el gobierno de Baleares estuve con tres presidentes y aprendí mucho de ellos.

Fueron años decisivos en cuanto a las transferencias a las comunidades autónomas.

En mi primer gobierno regional, año 91, teníamos muy pocas competencias transferidas, no teníamos ni educación ni sanidad pero en el último lo teníamos prácticamente todo transferido. Al Congreso me fui con 35 años y me ayudó a tomar distancia porque cuando estás en la vorágine de un ayuntamiento estás tan metida que te falta distancia para poder ver las cosas con perspectiva, es importante ver los toros desde otro punto de vista y está bien que te vayas sentando en distintos sitios en la plaza porque la corrida se ve distinta. Estuve de portavoz adjunta cuando Aznar era presidente y al Parlamento Europeo llegué con 44 años, ahora tengo 51 habiendo pasado por un circuito brutal y todo esto me ha dado perspectiva.

¿Todo su trabajo ha moldeado a la actual Rosa Estaràs?

En mi caso haber pasado por todos las administraciones además de experiencia me hadado temple, he estado mucho en los cuartes de invierno y en galeras, he comido muchos sapos y no se te suben las cosas a la cabeza. Esta etapa de mi vida es muy gratificante, sigo aprendiendo mucho. Ves a los alemanes, finlandeses, lituanos, suecos, polacos, todos somos muy distintos y conformamos una identidad que es la europea. Al final te das cuenta de que no sabes nada porque cada día puedes aprender mil cosas y es una escuela muy bonita un aprendizaje continuo. Cuando voy a mi tierra cada semana, es un chute de realismo, yo trabajo para la gente, la gente manda y yo no puedo dejar de ser lo que era antes de llegar, servirlos a ellos e intentar hacerlo más o menos bien.

¿Qué se ha dejado en el camino?

Siempre dejas cosas en la vida cuando decides coger el camino de la derecha o la izquierda, sin embargo el balance es positivo. A mi me gusta lo que hago, es cierto que la familia tiene un coste pero araña con gusto no pica.

¿Cuál es su objetivo inmediato?

Seguir haciendo las cosas razonablemente bien.

¿Y algún proyecto en el Parlamento Europeo?

Tengo un informe ahora sobre la mujer discapacitada que es mi obsesión, será un paso de gigante. Algunos ejemplos de este informe son que las mujeres discapacitadas tienen derecho a su sexualidad, y si te quedas embarazada no puede ser que te obliguen a una esterilización; o el voto, todavía hay veces que se incapacita a estas personas. Mi objetivo es que cuando yo me vaya de aquí haya dos temas por los que me recuerden: la lucha de la discapacidad y la defensa de mis islas.

¿Cómo está viviendo una mallorquina el tema de Cataluña?

Los mallorquines tenemos mucha vinculación histórica y cultural con Cataluña. Mucha gente que no puede estudiar una carrera en Baleares se va a Madrid o Cataluña, pero sobre todo a Barcelona. A mi me asaltan en este conflicto tres pensamientos: Primero: ¿qué ha pasado? para que tanta gente en tan poco tiempo haya perdido el sentido común, porque es de sentido común cumplir las leyes, si no te gustan las cambias y las cumples cambiadas, pero lo que no puedes hacer es saltarte las leyes porque no te gustan. Esto no tiene sentido porque esto es vivir en la selva y esto es un despropósito.

¿Segundo pensamiento?

Cómo es posible que ahora Cataluña haya entrado en este despropósito, en este sin sentido, en esta situación antidemocrática, porque no hay democracia sin ley. Ahora estamos en un desorden en ir contra la democracia y en cargarse un sistema.

¿Y por último?

Un gobernante serio no puede dividir una sociedad, entre buenos y malos, entre catalanes y los otros. Esto es absurdo, un gobernante tiene que luchar por unir y cuando hay una desavenencia poner aceite. Yo con todo el respeto a los gobernantes de allí, se ha perdido el juicio y el resto de España está asombradísima y Europa está asombrada de cómo se ha podido llegar a este absurdo.