Almería también estuvo presente

El nuevo obispo de Getafe, Ginés García Beltrán, nació el 3 de octubre de 1961 en Lorca aunque es natural de la localidad de Huércal-Overa. Un municipio que ayer estuvo muy presente durante su toma de posesión. Algo que García agradeció en varias ocasiones durante la homilía. Almería, su tierra, no podía fallarle y así fue.

"Para nosotros es todo un orgullo que un vecino, amigo y paisano como Ginés sea hoy (por ayer) designado obispo de Getafe. Estamos muy orgullosos de él", señalaba a este periódico el alcalde del Ayuntamiento de Huércal-Overa, Domingo Fernández.

El regidor, acompañado de su esposa Loli Martos, fue uno más entre el centenar de vecinos de Huércal-Overa que asistió ayer a la toma de posesión de su paisano y que llegaron en dos autobuses que partieron desde Almería la madrugada del sábado así como otros muchos que viajaron el día antes, el viernes, para poder asistir al acto.

"Es una persona que va dejando huella por donde pasa, por Almería, por Guadix y ahora por Getafe. Le deseamos la mejor de las suertes no solo como paisano, si no también como amigo. Siempre que nos ha hecho falta, lo hemos tenido siempre los vecinos de Huércal-Overa. Es un día importante para él, hay que arroparle y que note que su pueblo natal no se olvida de él. Él fijo que lo lleva en su corazón y nosotros también", añadió el regidor.

Palabras de afecto, cariño y admiración también del cura de Huércal-Overa, Víctor Fernández Maldonado, que también estuvo presente ayer. "Siempre es emocionante cuando un obispo toma posesión de su sede que el papa le encomienda. En la Diócesis de Getafe están sorprendidos de ver cómo ha podido ver tanta gente de Huércal-Overa para arropar a Ginés. Todo esto demuestra el cariño que le tenemos", apuntó.

"Ha sido un buen párroco cuando ha sido cura y seguro que lo va a hacer muy bien como obispo", opina Fernández.

Los familiares de Ginés García, que también asistieron al acto y que tuvieron el privilegio de sentarse frente al altar a mano derecha en primera fila, codeándose con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, también confesaron a este periódico "su orgullo" por la responsabilidad que a partir de ahora tendrá Ginés.

El obispo de Almería, Adolfo González Montes, también uno de los icónicos representantes de Almería en la toma de posesión. Al final del acto, se fundió en un abrazo con Ginés y le dio la enhorabuena y le deseó suerte en su nueva encomienda. Junto a él numerosos curas de toda la provincia como el de la parroquia de Aguadulce, Antonio Jesús Martín Acuyo.

Autoridades políticas también hicieron acto de presencia ayer y se dejaron ver en el santuario de Getafe como el subdelegado del Gobierno en Almería, Andrés García Lorca, el diputado provincial de Programa de Fomento de Empleo Agrario, Guillermo Casquet, los senadores del PP, María Isabel Sánchez Torregrosa y Eugenio Gonzálvez y el diputado Juan José Matarí.

Todos ellos compartieron banco en la zona de autoridades políticas junto a Cifuentes y otros cargos de Madrid acercando así un poco más Almería con la capital de España.

Pese a las temperaturas gélidas, el buen tiempo acompañó en la jornada y los huercalenses, que hicieron cola desde bien temprano para poder acceder al santuario, vivieron con intensidad uno de los días más importantes en la vida de su paisano.

Hoy domingo, ya con la resaca, muchos de ellos ya de vuelta para Huércal-Overa no olvidarán este momento y ya se preguntan el próximo destino de Ginés tras Guadix y Getafe.