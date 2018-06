"Almería tiene todavía potencial y esa posibilidad de orientarse al turismo de calidad"

Se define como investigador y activista y desde octubre de 2016 eurodiputado del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea gracias al escaño conseguido por Equo en las elecciones de 2014 que formó coalición con Primavera Europea. La Eurocámara no le resulta ajena a Florent Marcellesi ya que durante una etapa fue asistente parlamentario de un eurodiputado francés aunque ahora le toca trabajar al otro lado de la mesa y también ha cambiado el país al que representa. Señala haber tenido siempre claros sus objetivos políticos: buscar una vida buena y feliz y respetar los límites del planeta.

¿Quién es Florent Marcellesi?

Me definiría como una persona que busca tener una vida buena y feliz y hacerlo respetando a cualquier otra persona, a las generaciones futuras y al conjunto de los seres vivos. Intento huir de las etiquetas porque nos encasillan en cajas, nos impiden ser flexibles y abrirse al mundo en toda su diversidad.

Se define como político y activista, ¿por qué eligió Equo?

Es el partido que mejor responde a la primera definición que he dado porque si decimos que tenemos que buscar una vida buena, feliz y respetando los límites del planeta, yo creo que es el único partido que tiene esos tres factores en cuenta sobre todo los límites del planeta, esa es la aportación principal que hacen los partidos verdes. Si queremos vivir a largo plazo y que nuestros hijos y sus nietos puedan vivir a su vez la única forma de hacerlo es introducir justamente la cuestión ecológica.

¿Tiene sentido para usted Europa?

Para mi Europa es mi identidad, soy nieto de refugiados polacos y emigrantes corsos, mis hijas son franco-españolas, nací en Francia y soy ciudadano español. Europa la tengo en la sangre por lo tanto tiene todo el sentido del mundo. Creo profundamente en el proyecto europeo, la Eurocámara es una institución democrática elegida por los ciudadanos y tenemos que continuar con nuestros esfuerzos para hacer más democracia, más sostenibilidad y más solidaridad.

¿Cómo le gustaría que fuera la Unión Europea dentro de unos años?

Me gustaría que la UE tuviera una transición democrática importante dando más relevancia al Parlamento Europeo y que fuera más solidaria, teniendo una seguridad social o una renta básica europea para que hubiera mucha más redistribución de riqueza a nivel europeo y que tuviera más solidaridad externa con las personas migrantes que llegan. Por último desearía que liderara la lucha contra el cambio climático a favor de la transición energética.

Se presentó en primer lugar por una lista francesa y luego por una lista española, ¿cómo se produce esa transición?

Se produce de una forma muy natural, la primera vez que me presenté fue en 2004 con los verdes franceses y luego dejé la política de lado y me fui a vivir a España. Durante esos años empecé de nuevo a implicarme y comprometerme con la política española, para mí lo lógico como europeo es hacer política en el sitio donde estás viviendo y si vivo en Francia hago política en Francia y si estoy en España lo hago en España. Viviendo en Bilbao, hice política en el País Vasco y en el conjunto de España y poco a poco llegué a ser el candidato de Equo con naturalidad.

¿Cuál diría que es la principal diferencia entre su partido y el resto?

Incluir la cuestión ecológica, de lo vivo, incluimos la naturaleza dentro de las políticas del día. Es lo que va a estructurar absolutamente todas las políticas del siglo XXI, es el gran reto de la humanidad en este siglo.

¿Se puede ser "verde" siendo de un partido de "derechas"?

Yo creo que ser feliz, vivir bien y respetar los intereses del planeta tiene que ser algo transversal y por tanto yo espero que todos los partidos ya sean de izquierdas o de derechas o de otra afiliación puedan llegar a esto. Lo que yo veo hoy en día es que si no hubiera un partido verde sería imposible atraer a esos partidos hacia esta visión del mundo. Espero que algún día al igual que la democracia es básica, la ecología también sea básica para todos. La situación hoy en día es que se necesitan partidos verdes para que otros puedan llegar a entender esa visión global de lo vivo dentro de la política.

Usted dice que analiza el mundo desde la ecología política pero ¿qué es la ecopolítica?

Por hacerlo de forma muy simple diría que la ecología política es cómo vivir bien y felices dentro de los límites del planeta y esto se puede aplicar a cualquier tipo de política porque la definición es bastante amplia y transversal pero incluye tres partes: vivir bien porque tenemos que ser personas saludables con esperanza de vida alta, tenemos que vivir felices, vivir una vida larga pero en un buen estado de salud mental y al mismo tiempo tenemos que hacerlo respetando los límites del planeta.

Forma parte de la comisión de Derechos de la mujer e igualdad de género, ¿qué destacaría de su trabajo?

Hemos votado un informe mío poniendo encima de la mesa la situación de la mujeres defensoras del medio ambiente e indígenas y relacionándolo con los sistemas de vida de los países del Norte, al final quien pone en peligro esas vidas también son las multinacionales que buscan recursos naturales para mantener el sistema de vida que tenemos en el Norte, nuestra libertad termina donde empieza la de otros. Estoy orgulloso de que nuestra propuesta al premio Sájarov por la libertad de conciencia, Aura Lolita Chavez, fuera finalista, es oprimida por ser de un pueblo indígena de Guatemala, por ser defensora de los derechos humanos del medio ambiente y por ser mujer.

También se ha mostrado muy preocupado por terminar con el sexismo en la publicidad.

Sí porque a través de los medios de comunicación y la publicidad estamos perpetuando los estereotipos de género y es importante regular este sector por eso hemos pedido una directiva europea sobre sexismo en la publicidad.

Otra de las comisiones a la que pertenece es la de Desarrollo.

Sí, la cooperación al desarrollo está relacionada con todo lo que hacemos en los países del Norte porque nuestras acciones tienen impacto en los países del Sur. Tenemos que pensar que la principal razón de las migraciones de las personas es por causas climáticas y gran parte del cambio climático lo hemos creado los países del Norte por el sistema de desarrollo que tenemos, esto significa que debemos cambiar el modelo de vida que tenemos en el Norte para que otras personas puedan vivir mejor y no tengan que migrar.

Y en la comisión de Industria, Investigación y Energía, ¿qué asuntos tiene ahora sobre la mesa?

Sigo los trabajos para la transición energética, ¿cómo podemos conseguir cambiar un modelo basado en la energía fósil a otro modelo basado en la energía renovable?, esto es fundamental porque permite tener menos contaminación, vivir mejor y más empleo, porque los sectores verdes producen muchos más empleos que los sectores marrones.

Si la energía renovable es tan positiva, ¿por qué no se termina de apostar por ella?

Priman los intereses de las grandes multinacionales que no les interesa perder el control de la energía o el nefasto impuesto al sol del PP. Es aberrante que haya más placas solares en Alemania que en España, a pesar de que hay menos sol en Alemania que en España.

¿Atisba un cambio en estas posiciones?

Seguimos en esa lucha, estamos en un momento de inflexión donde el PP y las grandes multinacionales están perdiendo poder y están creciendo nuevos modelos alternativos de generar energía renovable a nivel local aprovechando el potencial que tiene España.

Almería con la gran cantidad de horas de sol al año, ¿se podrá ver beneficiada de nuevas actuaciones?

Andalucía, y en concreto Almería, es uno de los mejores potenciales que tenemos en Europa, no solo para tener energía renovable y no contaminante sino también para crear empelo verde y digno. La energía renovable es una de las mejores oportunidades que tenemos para poder crear empleo en zonas como Almería.

¿Parece un camino muy largo en el tiempo?

La transición energética es imparable. La pregunta ahora es la velocidad, unos van más rápidos como Francia o Alemania. El camino que marca la UE es claramente mucho más ambicioso del que tenemos en España pero el futuro será renovable.

Europa también ha dicho que hay que avanzar en la eliminación del carbón.

Nosotros nos damos de tiempo para la transición de las minas de carbón este año porque terminan las ayudas. Tenemos que pensar en un plan de reconversión de las personas que trabajan ahora mismo en minas o centrales a otro tipo de sectores verdes y eso se llama la transición justa, hay que darles la posibilidad de una nueva formación y de nuevos empleos. En Andalucía por ejemplo tenéis las energías renovables o la agricultura ecológica.

En Almería también tenemos la agricultura intensiva.

Tenemos que pensar en una agricultura no como un súper modelo intensivo industrial sino más bien en un modelo de pequeñas explotaciones que sean capaces de basarse en la alimentación como algo de calidad y sostenible. De Almería vienen muchos productos que comemos; por ejemplo cuando voy al supermercado en Bruselas la mayoría de las hortalizas o frutas son del sur de España y en concreto de Almería. Esto nos da una orientación del problema que tenemos porque una alimentación y una agricultura sostenible sería una agricultura mucho más relocalizada, donde podemos comer de forma más cercana los productos locales, ecológicos y de temporada y aquí Almería tiene un potencial.

¿Esa agricultura de la que usted habla está en contraposición con la mayoritariamente desarrolla en la actualidad?

La agricultura intensiva para la exportación no creo que sea el modelo de futuro, es un modelo caduco que va a terminar porque necesita muchísima energía. En primer lugar porque se hace una extracción por encima de lo que tiene el planeta y en segundo lugar porque debajo del mar de plástico se esconde una explotación de los seres humanos, el de los inmigrantes que hacen el trabajo que muchos otros españoles han dejado de querer hacer y para terminar con esta doble explotación y pasar a una alimentación de mejor calidad tenemos que reformar las políticas.

¿Se refiere a la PAC?

Es fundamental que la Política Agrícola Común que ahora mismo subvenciona la producción masiva e industrial cambie. Lo que estamos defendiendo los verdes europeos en el Parlamento Europeo es transformar la PAC en PAAC, es decir Política Agrícola y de Alimentación Común, que sea algo que en vez de buscar la cantidad por la cantidad y la exportación por la exportación ponga un poco de sentido común y lo más importante no es que la gente "sobre coma" sino que coma bien, saludable y sostenible.

¿Cuál es su visión sobre el modelo de turismo actual?

El modelo turístico de masas es un callejón sin salida no tiene futuro porque se basa en la cantidad por encima de la calidad y en tener energía barata, si queremos un modelo diferente tiene que ser basado en la calidad a más pequeña escala y no en un mar de hormigón como tenemos en toda la costa andaluza. Hay que repensar el modelo y al igual que hemos hablado de una transición energética tenemos que hablar de una transición turística a otro tipo de modelo que ponga la calidad, la ecología y el sentido. Tengo que decir que Almería no conoce ese punto de desfiguración de otras partes de Andalucía, tiene todavía ese potencial y esa posibilidad de orientarse al turismo de calidad.