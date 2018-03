Alumnos de Trabajo Social recordarán el 8-M a 'Rosie La Remachadora'

Todo el alumnado del centro adscrito universitario de Trabajo Social de la Universidad de Almería, del que es titular la Fundación Almería Social y Laboral, se convertirá en los próximos días en 'Rosie la Remachadora' para apoyar las movilizaciones del 8 de marzo, con motivo de la Conmemoración del Día Internacional de las Mujeres. Planteado como una colaboración con las ONG Acción en Red y el Programa por los Buenos Tratos, el alumnado de primer y tercer curso del Grado de Trabajo Social de la Universidad de Almería desarrollará una actividad con la que homenajearán la célebre ilustración conocida como 'Rosie la Remachadora', caracterizándose para fotografiarse y así compartir el lema "Podemos hacerlo", haciendo referencia a la consecución de la igualdad.

"El objetivo es acercar a la mayor cantidad de público posible a nuestro photocall bajo el lema "We can do it" y hacer viral la iniciativa de caracterizarse como Rosie, además de elaborar un mural que contenga las fotografías y lemas creados por el alumnado que contesten a la pregunta ¿Y tú, qué puedes hacer? Así, además, recordamos a Naomi Parker, la auténtica modelo de la ilustración original, fallecida el pasado 20 de enero", explica Sara Lara, una de las coordinadoras de la actividad.