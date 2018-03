Es el Jueves Santo un día que se dice que el sol reluce de una manera especial. Un día de sol reluciente, de una buena tarde y noche que tanto necesitan los Cofrades para hacer su manifestación pública de fe. El jueves santo día del amor fraterno, día que aprovecharán para ver algunas de las hermandades que salen a la calle, hay que tener en cuenta cuando decido ir al encuentro de las imágenes y pasos saber a dónde voy y a qué voy. El respeto a los pasos e imágenes que durante esta Semana hacen su presencia públicamente es fundamental para entender el mensaje. El mensaje de hoy está claro, no hay mucho que explicar: Amor Fraterno.

Todo el mundo lo entiende. El problema que no queremos practicar algo tan complicado y extraordinario en nuestros días como es amar sin esperar nada a cambio, fuera de nuestro ámbito, familia, amigos y círculo cercano. Lo que se llama "zona de confort". Y para amor y entrega uno de los ejemplos que tenemos es el de un tal Jesús de Nazaret. Escuchó, perdonó, sanó, ayudó, siempre con los últimos, los pobres desde ahí quiso crear su Reino. El construir el Reino desde abajo, junto con los que no tienen, junto con los olvidados y humillados, hace posible que todo el mundo pueda tener sitio en su Reino, en el Reino de Dios. Crear Reinos desde arriba para los adinerados y poderosos es excluyente, solo para una clase, para unos pocos.

Hay que tener en cuenta a la hora de ir a ver pasos, saber a dónde voy y a qué voyPidamos a Dios que envíe y siga enviando el don del servicio desinteresado

Por eso Jesús nació pobre y estuvo junto al pequeño, al olvidado y al perseguido. Bajar los requisitos del Reino de Dios a esas personas hace posible que todo el mundo pueda disfrutar de él. Qué mayor muestra de amor fraterno que esta. Hoy Jueves Santo en los templos cristianos se produce un momento que nos recuerda ese amor fraterno. El sacerdote realiza lo mismo que este Galileo de Nazaret, hijo de María y José, hizo a sus amigos, como muestra del amor gratis, del amor extremo, sin límite, generoso. "Tomando una toalla, se la ciñe; luego echa agua en la jofaina y se pone a lavarles los pies a los discípulos, secándoselos con la toalla que se había ceñido".

El gesto de Jesús es de servicio, de generosidad. Entendamos que en esa época el lavado de los pies es tarea de esclavos, de siervos, no de señores… ¿En qué sentido Jesús es Señor? Como creyente les invito a que juntos agradezcamos a Dios la actitud de servicio de Jesús, de Dios, para con toda la humanidad, para con nuestras vidas.

Pidamos a Dios que envíe y siga enviando el don del servicio desinteresado a tantas personas creyentes o no creyentes que todavía son capaces de aliviar, lavar, atender a tantos pies olvidados, refugiados, maltratados, humillados de nuestro mundo. También hay momento en esta escena del lavatorio de los pies que quiero compartir con ustedes: "Pedro le dijo: "No me lavarás los pies jamás." Jesús le contestó: "Si no te lavo, no tienes nada que ver conmigo." Simón Pedro le dijo: "Señor, no sólo los pies, sino también las manos y la cabeza.": Pedro parece querer tomar el mando, decidir por su cuenta; recordemos también las veces en las que, en nuestra relación con Dios, queremos ser los que determinan, los que mandan. O peor aún, queremos estar por encima de Dios, porque somos tan importantes que nos sentimos determinantes e imprescindibles. Nos sentimos Dioses. Es Simón Pedro, el primado, el preferido, el que aparece como aquel que antepone sus puntos de vista; pero también el que es capaz de dar marcha atrás y rectificar.

Y es que rectificar es de sabios y en este complejo mundo en el que vivimos cada vez hay menos sabios. Aquí tienen unas "pinceladas" sobre el modo de vida de Jesús de Nazaret. Para finalizar, todo esto me lleva a preguntarme: ¿Este modo de vida es el de nuestra Iglesia que es Madre y Maestra? ¿Y el de nosotros, los cristianos y cristianas de a pie, en nuestras vidas?