Amplían en más de medio centenar las plazas de acogida para menores

La provincia de Almería cuenta con 55 plazas más en centros de acogida de menores que al cierre de 2016, momento desde el cual se ha abierto una residencia más con lo que ya son 27 las instalaciones de este tipo con las que cuenta la provincia. Asimismo, en los últimos meses también se han incrementado sensiblemente las familias acogedoras. Según los datos facilitados por la Delegación Territorial de Políticas Sociales, al cierre de 2016 había Almería un total de 279 plazas en los 26 centros de acogida de menores, si bien durante este año el número de plazas se ha incrementado hasta las 334 coincidiendo con la apertura de un nuevo centro.

La Junta anunció recientemente que había contratado con carácter de "emergencia" 200 plazas residenciales para el acogimiento de menores extranjeros no acompañados en las provincias de Almería, Cádiz, Granada y Huelva hasta el 31 de marzo de 2018 debido fundamentalmente a la creciente afluencia de estos menores a las costas andaluzas.

El número de familias de acogida también se ha visto incrementado en los últimos meses

El número de familias acogedoras también se ha incrementado durante los últimos meses, aunque esta cifra es "muy fluctuante" y "varía casi a diario" ante situaciones de emergencia o la llegada de menores extranjeros no acompañados, entre otros motivos.

La Junta asumió en Almería el pasado año la tutela de 55 menores no acompañados que llegaron fundamentalmente en patera desde el norte de África, aunque también mediante otras vías de acceso en las que no contaban con la salvaguarda de un allegado o tutor. La cifra total de menores extranjeros no acompañados que en algún momento han pasado por el Sistema de Protección de Almería ascendió a 207 en 2016. Igualmente, hasta finales del año pasado, permanecían en los diferentes centros de protección de menores de Almería un total de 87 menores extranjeros no acompañados.

Desde 2011 la Delegación de Políticas Sociales se ha hecho con la tutela de 342 menores no acompañados, de forma que en 2015 fue el año que vinieron más menores.