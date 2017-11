Analizan la doble discriminación de las mujeres con discapacidad

Uno de los puntos fuertes del programa de la Semana de la Discapacidad 2017 ha sido la Jornada Mirada de igualdad en la diversidad funcional, dedicado a la violencia sobre la mujer con discapacidad. Existe discriminación hacia la mujer y existe discriminación hacia las personas con discapacidad, por lo que es obligado detenerse en qué ocurre cuando se es mujer con discapacidad. Pilar Sánchez, delegada del rector para la Atención a la Diversidad Funcional, quiso poner de manifiesto que "parte de nuestro trabajo es colaborar con otros órganos de la Universidad de Almería, como Atención Psicológica o Igualdad, y juntos se ha logrado que tenga presencia un colectivo prácticamente invisible como el de las mujeres con discapacidad".

En ese sentido, Sánchez reivindicó que "debe producirse un fomento de la investigación en este campo, ya que está desatendido por la comunidad científica, intensificarse los esfuerzos para la investigación de la mujer con discapacidad". Se dan muchas clases de apoyos, "pedagógico o psicológico, pero hay todo tipo de situaciones y se es consciente de la dificultad de visualización de este colectivo". La delegada del rector para la Igualdad, Maribel Ramírez, aplaudió la iniciativa y dibujó el panorama actual: "Yo, como matemática que soy, sé que los datos no engañan, y dicen que hay más de medio millón de personas discapacitadas en Andalucía, de las que el 49,4% son mujeres, y cuando se habla de tasas de empleo, que ya de por sí son inferiores en las mujeres, al ser discapacitadas aumenta mucho más la desigualdad".

Sobre la cuestión de la empleabilidad precisamente habló en la inauguración de las jornadas Francisca Serrano, coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la Mujer, quien destacó que "se analiza aquí la doble discriminación que las mujeres con diferentes diversidades funcionales sufren, por un lado por el hecho de sufrirlas, y por otro lado por el hecho de ser mujeres, y está claro que el empleo dignifica a las personas, nos hace independientes económicamente, estando comprobado que una mujer en una situación de violencia puede salir y recuperarse de esa situación con un trabajo, y que las mujeres con diversidad funcional tienen más dificultades a la hora de acceder al empleo". Serrano introdujo otro asunto clave y es que como indicó, "cuando paseamos por nuestra ciudad, vemos a las personas con diversidad funcional siempre acompañadas, nunca solas, no las vemos con una vida normalizada, y por lo tanto cabe un llamamiento para una sociedad igualitaria, democrática y justa en la que la inclusión sea uno de los servicios esenciales". Ese hilo de la autonomía que necesita este colectivo fue el elegido por Enriqueta Martín, la coordinadora de Programas de Adultos de ASALSIDO, quien indicó que "parece que las personas con alguna discapacidad intelectual no tienen violencia o no entran en ese círculo, y sí que existe".