Los Ángeles se queja del falta de luz y mantenimiento de la Rambla

La Asociación de Vecinos la Palmera ha denunciado el estado "lamentable" en que se encuentra la Rambla de Belén, la parte central de la avenida Federico García Lorca, desde su confluencia con la calle de Granada hasta su conexión con la autovía. "Parece otra Rambla, como si fueran dos espacios que no tuvieran nada que ver, que fueran de ciudades diferentes: desde el bar La Gloria hacía abajo, al mar, ó desde la Gloria hacia arriba", describe el colectivo vecinal que, en una carta dirigida a los medios de comunicación, critican la "suciedad generalizada, el abandono más total y absoluto de fuentes y de los pocos elementos ornamentales que existen, se codean con alcorques vacíos y con zonas de suelo en las que faltan decenas de adoquines, con lo que hay numerosos hoyos en el pavimento con -inciden los vecinos- verdadero peligro para los viandantes que por allí circulen". Explican que las pequeñas fuentes que existen en este tramo "están abandonadas, sin funcionar la mayoría de ellas, sucias todas, un verdadero desastre". La iluminación "es escasa en casi todo el tramo mencionado" y se vuelve "casi inexistente" en la parte colindante con la zona de edificios escolares de la finca del Gobernador. "No solo por la falta de puntos de luz, sino también por su mala ubicación, lo que hace que por la noche no sea nada atractivo pasear".