Antonia López, corazón dividido entre las Vírgenes de la Merced y Amor y Esperanza

Nuestra Señora del Amor y la Esperanza comienza su revirá en la calle Gerona. En el balcón de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), ya templa su voz acompañada por su hija Roció Segura. Una voz dulce, sabia, flamenca, que emana de una señora de los pies a la cabeza. Calle Martínez Campos, balcón de la casa del conocido cofrade Paco Lupión. Hasta las lágrimas de la Merced se vuelven más cristalinas cuando suena la saeta de Antonia López. Fue el momento que vivió ayer esta cantaora al paso de las Hermandades del Prendimiento y Estudiantes por el casco histórico.

"Tendría unos ocho o nueve años cuando comencé en Punta del Moral (Huelva). Me vine a Almeríacon veinte años y aquí empecé a cantar saetas por primera vez en 1982, cuando tenía a mishijos tres hijos". Para esta cantaora la Saeta "es una cosa del pueblo. A mi personalmente me encanta y disfruto mucho cuando me pongo delante del paso. Se me pone la piel de gallina".

Excelente cantaora, nacida en Huelva pero de origen almeriense, una auténticaespecialista en la Saeta. Aunque ya cantaba desde muy joven se dió a conocer en los concursos primeros del Morato. Ha obtenido varios premios nacionales en éste cante. de voz dulce y profunda su Saeta por Carcelera alcanza cotas indescriptibles.

El año pasado se le rindió homenaje durante el tradicional Homenaje a la Saeta debido a su, amplia dedicación al mundo del cante y, concretamente, al mundo saetero, siendo una jornada para recordar en la Iglesia de San Sebastián.