Antonio del Castillo y la madre de Sandra Palo apoyan a los familiares

La vida de Antonio del Castillo y María del Mar Bermúdez fue arruinada para siempre. Son el padre y la madre de Marta del Castillo y Sandra Palo respectivamente. Marta sigue sin aparecer. Los autores de este cruel episodio se han burlardo de un sistema, de su sociedad, y aunque Miguel Carcaño está condenado, a Antonio del Castillo nada le pesa más que no encontrar el cuerpo de su hija, desaparecida hace nueve años en Sevilla.

Sandra Palo fue asesinada en 2003. Volvía de tomarse algo con sus compañeros del taller ocupacional al que asistía. Tenía discapacidad leve. Su asesino, conocido como 'Rafita', tenía apenas 14 años cuando cometió el crimen. Viajaba con unos amigos en coche y vio a Sandra esperar al autobús en la parada junto a su amigo. Los subieron al vehículo, pero a él lo bajaron poco después. A ella la violó en un descampado de la carretera de Toledo. Para que no pudiera delatarlo, Rafita la atropelló en varias ocasiones. Después la quemó tras comprar un bidón de gasolina. El autor de los hechos es un personaje frecuente del mundo de la cárcel en la actualidad, aunque con apenas 25 años, y tras asesinar a Sandra, ya estaba en la calle. En 2014, con dos meses y medio de antelación, era un hombre libre.

María del Mar y Antonio del Castillo han sufrido en sus carnes la angustia diferente. Y nadie puede interpretarla sin haber pasado por ella. Por eso, ellos conocen mejor que nadie el dolor de la familia de Gabriel y ayer estuvieron en Almería para mostrar su apoyo. El caso del pequeño sigue abierto y ellos confían en un final feliz. "Si Gabriel nos está viendo, que no se preocupe, que no solamente sus papás están buscándolo, está toda España con él. Estamos deseando que vuelva aquí con su familia, sus padres y sus amiguitos. Que esté tranquilo y que los papás no pierdan ni la esperanza ni la fe, que es lo último que hay que perder", explica María del Mar Bermúdez, quien considera imprescindible el apoyo social a la familia: "El poyo de la sociedad y de las víctimas es muy importante. Yo, al menos en mi caso, que llevo ya 15 años, entiendo que es muy importante que te apoye la sociedad y también otras víctimas. Pero bueno tengo mucha fe, a ella (la madre) se lo trasladé así por WhatsApp, que nunca tienen que perder la esperanza y la fe".

La madre de Sandra Palo haempatizado de una forma especial con el caso de la desaparición de Gabriel: "Con ella (la madre) he hablado pero por audio, no me he atrevido a llamarla por teléfono porque además es un caso que me ha tocado muchísimo, no sé por qué, me ha pillado en un momento más débil o lo que sea, siguiendo desde momento desaparición Gabriel y es muy duro. Si alguien lo tiene que lo deje con sus padres como los padres dicen, pero que lo dejen, que el niño tiene que vivir, tiene 8 años y una vida por delante".

Antonio del Castillo explica que "esta familia necesita ahora mismo el apoyo de todo el pueblo, de todos los ciudadanos y tienen que encontrar a su hijo y la presión social es mucha. Les pido que confíen en la Guardia Civil, siempre ha hecho un buen trabajo, y los voluntarios, y esperemos que hayan buenos resultados, que no tengamos un fatídico resultado, un buen resultado y que sea pronto".

En relación a la pasión de Gabriel por el mar, Antonio del Castillo pide que "dejen suelto al pececito que es una red demasiado grande para él". "Hay que arropar a la familia y que no vuelvan a suceder este tipo de cosas, que ya son muchas", sentencia.