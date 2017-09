Aparecen un cráneo y huesos humanos en un solitario paraje agrícola de Níjar

También encontraron ropa y un marcapasos, lo que podría ser definitivo para poder identificar a esta persona, si bien parece haber un posible candidato, que no sería otro que Francisco Soto, el hombre desaparecido en mayo de la residencia San Rafael, aunque esto no es sino una hipótesis hasta que las pruebas se impogan sobre cualquier tipo de especulación.

Los perros comenzaron a escarbar y a llamar la atención de sus dueños, que rápidamente acudieron hacia ellos cruzando un descampado. Al alcanzar a los animales observaron un cráneo y varios huesos humanos junto a un invernadero. Rápidamente, se dio aviso de lo ocurrido a la Guardia Civil, que con mayor celeridad aún si cabe se desplazó a este paraje desconocido para numerosos nijareños, muchos de los cuales han escuchado hablar de él pero no saben ubicarlo en el mapa.

Lo que no podían esperar es que este martes, cuando la noche rompía el día, sus animales iban a ser la pieza clave de un, seguro que para ellos, siniestro hallazgo. Más o menos eran las siete de la tarde y comenzaba a oscurecer mientras andaban con los perros por una de las sendas pegadas a los invernaderos cuando los cánidos se vieron atraídos por algo.

La familia de Francisco Soto cree puede ser él

Esther Soto, hija de Francisco, el hombre de 67 años desaparecido en mayo, piensa que los restos pueden ser de su padre. Se enteró por un grupo de camioneros. "La Policía Judicial dice que por todo lo que hay, puede ser él". "Tienen un marcapaso, mi padre tenía dentadura fija de arriba y abajo y ha sido muy cerca de la residencia, a dos kilómetros", añade, a la vez que no se explica cómo puede haber aparecido en una zona que ya había sido rastreada. "Estuvimos muchos días buscando", insiste, añadiendo que ha sido ella la que ha llamado a la Guardia Civil al enterarse de la aparición de los huesos. "Es una cosa que te quieres creer que no es. Sabíamos que íbamos a encontrarlo en esta situación", apunta. Asegura que va a ver "personalmente qué responsabilidad tiene la residencia" porque considera que su padre "no estaba como para saltar un muro".