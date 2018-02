"Aportaremos una solución al déficit hídrico que viven las 15.000 familias de la capital"

Uno de los conflictos a resolver está relacionado con el agua, piedra angular sobre la que gira cualquier tipo de agricultura: "Es, sin duda, el tema más importante de nuestra tierra. Afecta directamente de forma muy especial al sector de la agricultura. Es verdad que en el caso de Almería capital ese problema tiene una solución muy evidente, tenemos esa suerte con respecto a esas zonas de la provincia. Y es que tradicionalmente, la vega de Almería se ha regado con agua depurada de la depuradora del Ayuntamiento, se ha venido haciendo así durante muchos años hasta que la Junta, a través de una orden judicial, cortó ese suministro", sostiene el primer edil de la capital, sentenciando que "en la actualidad se está trabajando en una concesión que pidió la comunidad de regantes. No sabemos nada al respecto, he pedido una reunión con consejero de Medio Ambiente de la Junta para sentarme a hablar con él porque lo que nadie entiende es que 14 hectómetros de agua tratados en secundario en nuestra depuradora se arrojen al mar para luego tener que sacarlos del mar, tratarlos, desalarlos y luego vender el agua carísima a los agricultores. Confío a que aportaremos una solución a las 15.000 familias almerienses que viven de la agricultura".

Camino a la cumbre gastronómica

Aún no seha abierto el plazo para ser candidato oficial a la capitalidad gastronómica nacional y la ciudad de Almería ha dado pasos de verdadera importancia. En Berlín, como no podía ser de otra forma, también se está haciendo promoción: "Nosotros seguimos armando una candidatura que queremos que sea ganadora. Estamos convendidos de que tenemos todos los ingredientes para conseguirlo: el campo, la materia prima, un sector innovador, muchos profesionales que viven en torno a eso y lo hacen muy bien. En Almería se come bien por todos los precios y es uno de los grandes atractivos que tiene la ciudad", subraya Ramón Fernández-Pacheco. "Estamos recopilando apoyos relevantes del mundo de la gastronomía a nivel nacional e internacionalhaciendo un trabajo previo que va a hacer nuestra candidatura mucho más fuerte que las demás. Espero que las actividades que estamos realizando nos lleven a la victoria y la marca Almería sea más potente", añade.