Este mes la App municipal sale a la calle con las consultas al ciudadano

El Ayuntamiento de Almería tiene previsto iniciar antes de que finalice este mes las primeras consultas ciudadanas a través de la aplicación móvil para las plataformas Android e iOS 'Almería Participa', que permitirán también a los usuarios efectuar propuestas y responder a encuestas, entre ellas, una primera que versará sobre el nombre de la nueva biblioteca que abrirá sus puertas a principios del próximo año en la calle Santos Zárate.

Así lo han indicado a Europa Press fuentes municipales después de que trascendieran los primeros ensayos que la empresa encargada de la confección de la aplicación ha realizado, para lo que se ha valido de tres modelos de encuesta sobre el propio nombre de la biblioteca, los hábitos deportivos de los ciudadanos y su opinión sobre la gestión de basuras. En este sentido, las mismas fuentes han señalado que el cuestionario ofrecido a través de la app y en el que varios ciudadanos ya habían participado "no es válido" y, por tanto, los votos no computarán, ya que la aplicación aún no se ha lanzado oficialmente. En este sentido, la empresa retiró ayer a media mañana las encuestas.

Del mismo modo, el Ayuntamiento se ha referido específicamente a la encuesta destinada a elegir el nombre de la biblioteca y ha precisado que los seis nombres propuestos en el ensayo "no conforman la propuesta definitiva".